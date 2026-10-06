Случаят "Мазонакис": Лекарка търсила в ChatGPT как се извежда пациент от упойка

Нови данни от токсикологичните изследвания на починалия гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха сравнения със случая на Майкъл Джексън, съобщава НОВА ТВ.

В организма му е открит пропофол - препаратът, посочен като основна причина за смъртта на Краля на попа през 2009 г. Първоначалната аутопсия не е установила категорична причина за смъртта, поради което са назначени токсикологични и хистологични изследвания.

Според медийни публикации първите резултати сочат наличие на пропофол - медикамент, който се използва за обща анестезия и седация и се прилага в медицинска среда при постоянно наблюдение на пациента.

Именно наличието на пропофол поставя редица въпроси около последните часове на Мазонакис. Официалната версия е, че той е посетил клиника за плазмафереза. При тази процедура по принцип не се налага обща анестезия, което допълнително засилва интереса към обстоятелствата около употребата на препарата.

По случая има и противоречиви показания. Лекарката отрича да е прилагала упойка на Мазонакис, докато медицинската сестра, присъствала по време на процедурата, твърди обратното.

Особено внимание разследващите обръщат на информация, открита в телефона на лекарката. Според данните по случая тя е търсила в ChatGPT информация как може пациент да бъде изведен от състояние на седация. Търсенията и снимки, направени с телефона, впоследствие са били изтрити, но според разследващите данните са били възстановени и са станали част от доказателствата по случая.

Все още не е изяснено и какво точно се е случило в клиниката. Има разминавания в показанията за часа, в който Мазонакис е пристигнал, както и за времето, което е прекарал там. Данните от охранителните камери също се различават от някои от дадените показания. Проверяват се и твърденията за извършената процедура и начина, по който е била проведена.

В момента обвиняеми по случая са двама лекари, които са семейство. Те са задържани и се намират в затвора „Коридалос“.

Разследването проверява и дали са били спазени медицинските протоколи при извършването на процедурата. Според информацията по случая се проверява дали лекарката е имала необходимата специалност и правомощия да извършва плазмафереза в конкретната среда, както и дали е трябвало да присъства анестезиолог. Проверява се и дали са били извършвани необходимите измервания и наблюдение на жизнените показатели на пациента.

Предмет на проверка е и медицинската апаратура, използвана в клиниката. По предварителни данни част от оборудването може да не е било надлежно декларирано пред компетентните органи.