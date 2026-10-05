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Нови разкрития за смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол, лекарка търсила страничните му ефекти

Нови разкрития за смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол, лекарка търсила страничните му ефекти

Пропофолът е мощен интравенозен анестетик, предизвикващ дълбока седация или сън

Токсикологичните изследвания на Йоргос Мазонакис са показали наличие на пропофол, а експертите проверяват пробите и за мидазолам. Окончателните резултати се очакват до края на седмицата, съобщава полицейският редактор на гръцките издания „TO VIMA“ и „TA NEA“ Василис Ламбропулос.

И двете вещества са силнодействащи медикаменти, които обичайно се използват под строг лекарски контрол.

Пропофолът е мощен интравенозен анестетик, предизвикващ дълбока седация или сън. Употребата му може да повлияе на дишането и да доведе до понижаване на кръвното налягане, поради което приложението му изисква медицинско наблюдение.

Изследванията се извършват в токсикологичната лаборатория на Солунския университет. Оттам е поискана допълнителна проба, за да бъде направен количествен анализ и да се установи каква концентрация от веществото е имало в организма на певеца.

Какво показала проверката на телефона на лекарката

Нови данни по разследването са получени и от Дирекцията за криминални разследвания на гръцката полиция и вече са предадени на разследващите.

Според информацията 56-годишната лекарка, задържана по случая, е извършвала търсения в Google за страничните ефекти от употребата на пропофол и мидазолам.

Това е един от елементите, които се проверяват от властите във връзка с подозренията, че приложените вещества може да са затруднили възстановяването на Мазонакис след претърпения сърдечен арест.

Изтрити обаждания и съобщения

При разследването са установени и изтрити данни от телефона на лекарката. Според доклада на гръцката полиция тя е премахнала информация за обаждания и разговори от деня на смъртта на Мазонакис, както и от предходния ден. Сред контактите са били хипнотерапевтът и певецът.

Проверката на мобилните телефони на служители в клиниката „Колонаки“ е разкрила и групов разговор в онлайн приложение.

В него служители обсъждали помежду си, че на Мазонакис са били приложени пропофол и мидазолам. Според информацията към момента на този разговор участниците все още не са знаели, че певецът е починал.

Материалите вече са предадени на следователя по случая. Очакват се окончателните токсикологични резултати, които трябва да дадат повече яснота за вида и количеството на веществата в организма на Мазонакис.

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Нови разкрития в разследването за смъртта на Йоргос Мазонакис

Нови разкрития в разследването за смъртта на Йоргос Мазонакис

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