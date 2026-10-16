Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Въздушният трафик в Италия беше сериозно затруднен в ранните часове днес заради поредица от проблеми с мрежата за предаване на данни. Нарушенията доведоха до закъснения и отменени полети, съобщи италианската информационна агенция АНСА.

На летище "Фиумичино" в Рим са отменени четири заминаващи полета до Милано "Линате", Рияд, Тирана и Триест. Други около 20 полета са били забавени с между 15 минути и един час към момента на публикуване на информацията.

На пътниците е препоръчано да проверят при авиокомпаниите си за евентуални промени в разписанията.

Италианската компания за управление на въздушното движение ENAV съобщи, че капацитетът за обслужване на трафика е намалял наполовина. От компанията са изключили възможността проблемите да са причинени от кибератака или саботаж.