Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия
Капацитетът за обслужване на полетите е намалял наполовина, а на летище "Фиумичино" в Рим са отменени четири заминаващи полета и около 20 са забавени
Въздушният трафик в Италия беше сериозно затруднен в ранните часове днес заради поредица от проблеми с мрежата за предаване на данни. Нарушенията доведоха до закъснения и отменени полети, съобщи италианската информационна агенция АНСА.
На летище "Фиумичино" в Рим са отменени четири заминаващи полета до Милано "Линате", Рияд, Тирана и Триест. Други около 20 полета са били забавени с между 15 минути и един час към момента на публикуване на информацията.
На пътниците е препоръчано да проверят при авиокомпаниите си за евентуални промени в разписанията.
Италианската компания за управление на въздушното движение ENAV съобщи, че капацитетът за обслужване на трафика е намалял наполовина. От компанията са изключили възможността проблемите да са причинени от кибератака или саботаж.