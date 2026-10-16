Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия
Снимка: AP/БТА

Капацитетът за обслужване на полетите е намалял наполовина, а на летище "Фиумичино" в Рим са отменени четири заминаващи полета и около 20 са забавени

Въздушният трафик в Италия беше сериозно затруднен в ранните часове днес заради поредица от проблеми с мрежата за предаване на данни. Нарушенията доведоха до закъснения и отменени полети, съобщи италианската информационна агенция АНСА.

На летище "Фиумичино" в Рим са отменени четири заминаващи полета до Милано "Линате", Рияд, Тирана и Триест. Други около 20 полета са били забавени с между 15 минути и един час към момента на публикуване на информацията.

На пътниците е препоръчано да проверят при авиокомпаниите си за евентуални промени в разписанията.

Италианската компания за управление на въздушното движение ENAV съобщи, че капацитетът за обслужване на трафика е намалял наполовина. От компанията са изключили възможността проблемите да са причинени от кибератака или саботаж.

 

Още по темата

България и Италия търсят общи решения за сигурността в Черно море

България и Италия търсят общи решения за сигурността в Черно море

Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна

Италия призова ЕС да назначи свой представител в преговорите за мир в Украйна

Германия, Италия и Белгия искат "спирачка за бюрокрацията" в ЕС

Германия, Италия и Белгия искат "спирачка за бюрокрацията" в ЕС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Радостина Жекова: 5 млн. тона пшеница трябва да бъдат изнесени през Черно море

Радостина Жекова: 5 млн. тона пшеница трябва да бъдат изнесени през Черно море

Еврото поскъпва леко

Еврото поскъпва леко

Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

САЩ с нова отсрочка за рафинерията на "Лукойл" в Бургас

България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

България планира дефицит от 4,3% от БВП през 2027 г. и нови данъци за бизнеса и хазарта

Водещи

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

  • Току-що
"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

  • Преди 17 минути
Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

  • Преди 22 минути
Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

  • Преди 28 минути
Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

  • Преди 35 минути
Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

  • Преди 42 минути
Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

  • Преди 43 минути
Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

  • Преди 50 минути
Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

  • Преди 51 минути
България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

  • Преди 56 минути