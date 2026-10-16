Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Жителите на село Малко село, община Котел, временно няма да могат да използват водата от централното водоснабдяване за пиене и приготвяне на храна. Тя остава годна за битови нужди, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Сливен.

Ограничението е въведено, след като управителят на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД е уведомил здравната инспекция за възможни отклонения от изискванията за качество на подаваната питейна вода.

Мярката е наложена заради строително-монтажни работи по подмяна на водопроводната мрежа в селото. Извършваните дейности затрудняват ефективната дезинфекция и обеззаразяването на водата.

Забраната за пиене и готвене с вода от централното водоснабдяване ще остане в сила, докато дезинфекцията не бъде трайно възстановена. При промяна в условията за използване на водата жителите ще бъдат уведомени своевременно, уточняват от РЗИ - Сливен.