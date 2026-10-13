Спират топлата вода в столичен квартал за месец заради ремонт

В периода от 27 октомври до 27 ноември ще бъде прекъснато топлоподаването към блокове 8, 9, 10 и 10А в столичния ж.к. „Христо Смирненски“ заради ремонт на топлопреносната мрежа, съобщават от „Топлофикация София“. От дружеството уточняват, че дейностите няма да засегнат целия квартал.

Ремонтът е част от продължаващото обновяване на топлопреносната мрежа в ж.к. „Христо Смирненски“, при което се подменят участъци, определени като приоритетни за ремонт.

Сроковете за приключване на ремонта са съобразени с обема на необходимите дейности и технологичното време за изпълнението им. При по-ранно приключване на работата и ако техническите условия позволяват това, топлоподаването ще бъде възстановено преди обявените дати.

През периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.