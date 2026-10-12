Новини
Търси
Подкаст
Общество

Четирима маскирани с брадва нахлуха в магазин в столичния кв. „Младост“ и откраднаха телефони за хиляди евро

Четирима маскирани с брадва нахлуха в магазин в столичния кв. „Младост“ и откраднаха телефони за хиляди евро
БТА

Собственикът оценява щетите на около 100 хил. евро, а обирът продължил по-малко от две минути

Четирима маскирани обраха магазин за мобилни телефони в столичния квартал „Младост 1“ през нощта срещу събота. За по-малко от две минути те са отнесли устройства на стойност десетки хиляди евро, съобщава NOVA.

Запис от охранителна камера, предоставен от собственика на обекта, показва как извършителите разбиват стъклената входна врата и за секунди изпразват рафтовете и витрините, като прибират откраднатите телефони в големи чанти. Преди това те разбили с брадва и вратата на бизнес сградата, в която се намира магазинът.

Владислав Капитанов, собственикът на магазина, оценява стойността на загубите на около 100 хиляди евро.

„Идеята им явно е била да вземат най-скъпото и това, което заема най-малко място. На камерите се вижда, че пълнят колкото могат и по най-бързия начин напускат обекта”, заяви той.

Охранителният екип е пристигнал на място за по-малко от четири минути, но дотогава извършителите вече били избягали, разказа Капитанов. По случая е образувано досъдебно производство, а от СДВР предприемат действия за установяването и задържането на крадците.

Собственикът на магазина отправи и призив към купувачите на мобилни телефони втора употреба да проверяват дали устройствата са придружени от необходимите документи и при съмнения да сигнализират компетентните органи.

Още по темата

Мащабна кражба: Задигнаха 30 000 бутилки скъпо вино в Италия

Мащабна кражба: Задигнаха 30 000 бутилки скъпо вино в Италия

23-годишна жена била пребита и ограбена от бившия си и негов приятел

23-годишна жена била пребита и ограбена от бившия си и негов приятел

Маскирани мъже нападнаха жена късно вечерта в Павликени

Маскирани мъже нападнаха жена късно вечерта в Павликени

Разследват дали задържаният за убийство Славчо Мегеров е замесен в кражба на 1 кг злато

Разследват дали задържаният за убийство Славчо Мегеров е замесен в кражба на 1 кг злато

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

Дъждовно време утре, оранжев и жълт код в части от страната

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

София на върха на Европа: Избраха я за най-добрия град за кратка почивка

Водещи

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 5 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 13 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 25 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 30 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 42 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 42 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 57 минути
Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

  • Преди 59 минути
Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

Адвокатът на Ива Михайлова призна: Преминахме границата без разрешение

  • Преди 1 час
Зеленски обвини Русия в нарушаване на "енергийното примирие" на Тръмп

Зеленски обвини Русия в нарушаване на "енергийното примирие" на Тръмп

  • Преди 1 час