Четирима маскирани с брадва нахлуха в магазин в столичния кв. „Младост“ и откраднаха телефони за хиляди евро

Четирима маскирани обраха магазин за мобилни телефони в столичния квартал „Младост 1“ през нощта срещу събота. За по-малко от две минути те са отнесли устройства на стойност десетки хиляди евро, съобщава NOVA.

Запис от охранителна камера, предоставен от собственика на обекта, показва как извършителите разбиват стъклената входна врата и за секунди изпразват рафтовете и витрините, като прибират откраднатите телефони в големи чанти. Преди това те разбили с брадва и вратата на бизнес сградата, в която се намира магазинът.

Владислав Капитанов, собственикът на магазина, оценява стойността на загубите на около 100 хиляди евро.

„Идеята им явно е била да вземат най-скъпото и това, което заема най-малко място. На камерите се вижда, че пълнят колкото могат и по най-бързия начин напускат обекта”, заяви той.

Охранителният екип е пристигнал на място за по-малко от четири минути, но дотогава извършителите вече били избягали, разказа Капитанов. По случая е образувано досъдебно производство, а от СДВР предприемат действия за установяването и задържането на крадците.

Собственикът на магазина отправи и призив към купувачите на мобилни телефони втора употреба да проверяват дали устройствата са придружени от необходимите документи и при съмнения да сигнализират компетентните органи.