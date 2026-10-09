Мащабна кражба: Задигнаха 30 000 бутилки скъпо вино в Италия

Крадци отмъкнаха 30 000 бутилки скъпо вино на стойност около 5 милиона евро от склад на една от най-известните италиански винарни в Тоскана, съобщават италиански медии, цитирани от BBC.

Компанията Marchesi Antinori, която е сред най-големите семейни производители на вино в Италия, съобщи, че посегателството е извършено в събота, докато се подготвяла пратка за клиенти в чужбина.

Според първоначалната информация в акцията са участвали най-малко седем маскирани мъже. Те са обезвредили алармената система, изключили са камерите за наблюдение и са използвали мотокари от складовата база, за да натоварят два големи камиона с бутилки от престижните тоскански вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso.

Главният изпълнителен директор на компанията Ренцо Котарела заяви пред италианския вестник „Кориере дела Сера“, че подобна кражба вероятно няма прецедент в страната.

„Кражба от такъв мащаб и стойност със сигурност никога не се е случвала в Италия“, посочи той.

Котарела изрази надежда, че разследващите ще успеят да открият откраднатата стока. По думите му два камиона с подобен товар трудно могат да останат незабелязани, особено предвид наличието на множество камери по пътищата в Тоскана.

В интервю за „Файненшъл таймс“ той постави под въпрос и възможността толкова голямо количество скъпо вино да бъде продадено на международния пазар, без да привлече внимание.

Бутилките, станали обект на кражбата, обикновено се продават на цени между 150 и 500 евро. От компанията предполагат, че изборът на конкретните вина може да показва, че извършителите са имали специализирани познания или предварителна информация за наличностите.

Посегателството е установено едва в понеделник сутринта, когато служители пристигнали в склада. Към момента няма съобщения за задържани заподозрени.

Marchesi Antinori е основана през 1385 г. и изнася продукцията си в 170 държави. През миналата година компанията е отчела приходи в размер на 263 милиона евро.

Кражбата е поредният подобен случай в Италия през тази година. В региона Пиемонт, в северната част на страната, също бяха регистрирани две посегателства, при които бяха откраднати бутилки вино за стотици хиляди евро.