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Наводнения в Италия затвориха училищата в 46 общини

Наводнения в Италия затвориха училищата в 46 общини

Пожарникари в района на Неапол спасиха хора, блокирани в автомобилите си

Наводненията в Италия предизвикаха сериозни затруднения в движението и доведоха до затварянето на училищата в 46 общини в област Кампания на 9 октомври.

Пожарникари в района на Неапол спасиха хора, блокирани в автомобилите си заради придошлите води, съобщи италианската обществена радио-телевизионна компания РАИ.

Обилните валежи през нощта усложниха допълнително обстановката след поредица от бури. В северната част на района около Неапол бяха регистрирани паднали дървета, повреди по пътната инфраструктура и наводнени улици.

В района на Джулиано, в област Кампания, участък от държавния път „Домитиана“ беше временно затворен и в двете посоки заради наводненото пътно платно. Движението беше пренасочено през изходите при Варкатуро и Джулиано.

В Арцано, една от засегнатите общини, беше възстановено електрозахранването в индустриалната зона.

Междувременно в префектурата се проведе заседание на координационния център за спасителни действия с участието на пожарникари, представители на гражданската защита и местните власти.

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