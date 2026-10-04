Наводнения в Крит: Евакуираха десетки туристи заради проливните дъждове

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в района на Йерапетра в югоизточната част на Крит, а гръцките власти евакуираха превантивно 47 туристи от хотели и ваканционни жилища в районите Ферма и Куцунари. Това съобщи кореспондентът на МИА в Атина.

Обилните валежи продължават с прекъсвания от сряда вечерта и вече са причинили значителни щети на части от острова. В района на Йерапетра отново са наводнени пътища, а телефонът за спешни случаи 112 призова жителите и туристите да ограничат движението си.

Екипи на пожарната и спасителните служби са били мобилизирани за евакуацията на туристите от Ферма и Куцунари. Властите уточниха, че евакуираните не са били в непосредствена опасност и няма данни за пострадали сред тях.

Заради лошото време вчера пожарникари евакуираха още 20 души в района на Йерапетра и двама край Ретимно. Четирима британски туристи пък бяха спасени от морето близо до Йерапетра с помощта на бреговата охрана.

Спасителните екипи остават в готовност в различни части на Крит, докато метеорологичната обстановка продължава да се следи внимателно.

Бурята вече взе и човешки живот. В четвъртък 80-годишен фермер загина на острова. Двама души са получили леки наранявания, след като свлачище, предизвикано от проливните дъждове, е разрушило малък мост, докато автомобилът им е преминавал по него.

По решение на Генералния секретариат за гражданска защита Крит е в режим на повишена готовност, обозначен като „червен код“, заради прогнозите за силни бури и висок риск от наводнения.