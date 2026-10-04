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Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек
АР/БТА

Една от жертвите е мъж, загинал при срутване на стена в град Тордерà, северно от Барселона

Двама души загинаха, а трети е в неизвестност след проливните дъждове и наводненията в испанската автономна област Каталуния, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Една от жертвите е мъж, загинал при срутване на стена в град Тордерà, северно от Барселона. Смъртта му беше потвърдена от ръководителя на регионалното правителство Салвадор Иля.

Втората жертва е от Монтмело дел Вайес, съобщиха испанските пожарникари. Междувременно спасителни екипи издирват човек, изчезнал в Пинеда де Мар, на около 52 километра северно от Барселона.

Заради опасните метеорологични условия каталунските власти обявиха червен код и призоваха жителите да останат по домовете си. Предупреждението беше в сила от 20:00 часа българско време вчера до 16:00 часа днес, като прогнозите предвиждат нови проливни валежи и възможност за т.нар. „миниураган“ в североизточната част на региона.

Поройните дъждове вече причиниха сериозни щети. Жилища бяха наводнени, а автомобили останаха под вода в Белвитге и Корнея, в района на Барселона.

Лошото време засегна и въздушния транспорт. На летището в Барселона бяха отменени или забавени редица полети, съобщи вестник „Ла Вангуардия“.

Испанските власти продължават да следят ситуацията, докато в региона се очакват нови валежи.

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