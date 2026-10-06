Мелони с първа победа в парламента заради спорна изборна реформа
Общо 226 депутати гласуваха в подкрепа на първия член от законопроекта
Долната камара на италианския парламент даде днес вот на доверие на правителството на премиера Джорджа Мелони по първата част от спорната изборна реформа, предаде ДПА.
Общо 226 депутати гласуваха в подкрепа на първия член от законопроекта, 147 бяха против, а трима се въздържаха.
Кабинетът е обвързал с вот на доверие и гласуването по останалите две части от реформата. Те трябва да бъдат разгледани по-късно днес и в сряда. Загуба на някой от вотoвете може да доведе до предсрочни парламентарни избори. Редовният вот в Италия е насрочен за следващата година.
Предлаганата реформа предвижда победителят на парламентарните избори да получава допълнителни места, ако спечели най-малко 42% от гласовете. При достигането на този праг управляващият блок ще може да получи още 70 места в Камарата на депутатите и 35 в Сената.
Така формацията или коалицията, спечелила изборите, ще може да разполага с парламентарно мнозинство, дори ако подкрепата ѝ е под 50%. Според Мелони това ще допринесе за по-голяма политическа стабилност и ще ограничи честата смяна на правителства.
Опозицията обаче критикува предложението, като твърди, че то може да осигури предимство именно на управляващата коалиция и да помогне на Мелони да запази властта.
Мелони ръководи сегашната коалиция от три десни и консервативни партии близо четири години – най-дългият непрекъснат период на управление на италиански премиер от Втората световна война насам.
След гласуването по трите части на законопроекта в четвъртък предстои окончателен вот по целия текст. Той ще бъде таен, а опозицията се надява да привлече депутати от управляващите формации.
Сенатът вече одобри законопроекта в средата на миналия месец.