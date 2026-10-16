София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Кметът на София Васил Терзиев събра в Столичната община представители на посолствата на държавите членки на Европейския съюз и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова. Срещата постави началото на подготовката за отбелязването на две важни годишнини през 2027 г. - 20 години от членството на България в ЕС и 70 години от подписването на Римските договори, поставили основите на европейската интеграция.

Столичната община планира поредица от събития, които да представят европейското културно многообразие и да съберат гражданите на София около общото европейско наследство.

"Искам през 2027 г. София да покаже най-красивото лице на Европа - нейното многообразие, свободата и възможностите, които ни дава да бъдем заедно. Да направим нещо голямо, красиво и запомнящо се за хората. Европа вече е част от ежедневието ни - в начина, по който пътуваме, учим, работим и създаваме. Искаме да я покажем и през културата, срещите между хората и споделените преживявания", заяви Васил Терзиев.

По време на срещата кметът е поканил дипломатическите представителства да се включат активно в подготовката с предложения и собствени инициативи. Идеята е да бъде разработена обща програма, която да представи културите на европейските държави и да превърне София в пространство за срещи, съвместни преживявания и празнични прояви.

"Европа е силна, когато сме заедно. Искаме всяка държава да има своето място в това, което подготвяме, а всеки софиянец да може да се почувства част от него. Вярвам, че заедно можем да направим нещо наистина специално за София", допълни кметът.

Подготовката ще продължи в партньорство с европейските дипломатически мисии, културните институти и други организации. Подробностите за програмата и конкретните събития ще бъдат представени на по-късен етап.