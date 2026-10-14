Терзиев иска София да има фонд за млади творци

Столичната община да създаде специален фонд, чрез който да подпомага финансово млади художници, като закупува техни произведения и ги представя в общински сгради и публични пространства. Това предложи кметът на София Васил Терзиев по време на дискусията „НХА и градът“, организирана в рамките на честванията по повод 130 години от създаването на Националната художествена академия.

Идеята е насочена към подкрепа на младите творци в началото на професионалното им развитие, когато реализацията на пазара на изкуство и осигуряването на стабилни доходи често са сериозно предизвикателство.

Предложението предвижда общината да придобива произведения на начинаещи автори, като по този начин им осигурява финансов стимул и едновременно с това обогатява културната среда на столицата.

Творбите ще могат да бъдат излагани в общински обекти и на различни обществени места, така че изкуството да достига до по-широка публика.

Столичната община разширява партньорството си с НХА

Предложението на Терзиев е продължение на съвместната работа между Столичната община и Националната художествена академия.

Вече трета поредна година местната власт подкрепя инициативата „Изложби на дипломираните от НХА“, която дава възможност на завършващите студенти да покажат своите произведения пред публика в столични галерии и културни пространства.

Сред съвместните начинания е и програмата „Млад артист“, насочена към студентите от Академията.

Партньорството обаче не се ограничава само до традиционните изложбени пространства.

Студенти от специалност „Стенопис“ участват в инициативата „Подлезите на Подуяне“, която цели да преобрази градската среда чрез изкуство.

Друг пример е проектът „Символите на София“, осъществен съвместно със SoSofia. В него млади автори пресъздават знакови сгради и емблематични места от столицата чрез оригинални художествени плакати.

Повече изкуство извън галериите

Според представената визия културата трябва да бъде част от ежедневието на софиянци, а не да остава затворена единствено в музеи и изложбени зали.

Инициативите, които включват млади художници в преобразяването на градски пространства, дават възможност творбите им да достигат до хора, които рядко посещават културни институции.

По този начин квартали, паркове, подлези и други обществени места могат да се превърнат в своеобразни открити галерии.

През 2025 г. Столичната община подписа меморандум за сътрудничество с три водещи образователни институции в областта на изкуствата – Националната художествена академия, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Целта на партньорството е да се развиват общи проекти, които свързват образованието, културата и творческите индустрии с живота на столицата.

Васил Терзиев: София трябва да привлича и задържа младите таланти

По време на дискусията столичният кмет представи виждането си за развитието на София като значим културен център, който предлага реални възможности за професионална реализация на младите артисти.

Сред посочените приоритети са стимулирането на колекционерството и организирането на събития, които да свързват художници, ценители и колекционери както от България, така и от чужбина.

Според Терзиев инвестициите в култура и образование са ключови не само за развитието на творческите професии, но и за бъдещето на обществото.

„Когато едно общество е лишено от сетивност и не инвестира достатъчно в култура и образование, няма как да очаква светло бъдеще. Енергията на младите хора, техните мечти и полетът на мисълта са от изключително значение“, заяви кметът.

Предложението за общински фонд е част от тази визия, като цели да осигури на младите художници не само възможност да представят работата си, но и конкретна финансова подкрепа в началото на кариерата им.

Засега идеята е на ниво предложение, като не са обявени конкретен бюджет, срокове за създаването на фонда или условия, по които ще бъдат подбирани произведенията.