Терзиев: Sofia Art Fair вече е стратегическо събитие за София и държавата

Sofia Art Fair вече е стратегическо събитие и приоритет както за Столичната община, така и за държавата. Това заяви кметът на София Васил Терзиев при откриването на третото издание на международното изложение за съвременно изкуство в Иновационния форум "Джон Атанасов" в "София тех парк".

Терзиев подчерта, че форумът вече е доказал своята устойчивост, и благодари на фондация "София диша" и на създателя и основен организатор на Sofia Art Fair Суни Данаджъ за последователността при реализирането на проекта.

Министърът на културата Евтим Милошев открои международното участие във форума.

"Най-впечатляващото е, че тук има 88 артисти от пет континента", заяви Милошев.

Той припомни, че преди три години идеята за подобно изложение в България е изглеждала трудно осъществима, но днес Sofia Art Fair вече провежда третото си издание.

Суни Данаджъ благодари на партньорите и подчерта подкрепата на Столичната община. По думите ѝ за първи път изложението е включено и в Националния културен календар на Министерството на културата.

Третото издание на Sofia Art Fair се провежда от 8 до 11 октомври и включва 27 галерии и изложители от осем държави, които представят произведения на 88 артисти. Форумът е част от Националния културен календар за 2026 г. и от Календара на културните събития на Столичната община.

От 9 октомври изложението отваря за широката публика, като започва и лекционната програма SAF Talks с участието на международни артисти, куратори, колекционери и експерти.