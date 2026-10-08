"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения и да ускоряваме все повече развитието на града." С тези думи кметът на София Васил Терзиев коментира раздялата с трима от своите заместници през миналата седмица.

По думите му промените в ръководството на Столичната община са част от нормалния работен процес, а основният му приоритет остава по-ефективното управление на столицата.

"Винаги съм търсил ефективност - да могат да се случват повече, по-бързо и по-качествено проектите в града", заяви Терзиев по време на проверка на строителството на новата метростанция "Панчо Владигеров" в ж.к. "Обеля".

Столичният кмет подчерта, че според него в българската политика се е наложила практиката кадровите промени да бъдат свързвани със скандали. Той обаче заяви, че не споделя подобен подход.

"Моята политика и практика е друга. Няма нужда от скандали", посочи Терзиев.

Кметът определи напусналите заместници като квалифицирани специалисти и отбеляза, че независимо от причините за раздялата им с общината, свършеното от тях остава основа за бъдещата работа.

През миналата седмица постовете си напуснаха Никола Лютов, който отговаряше за строителството, Виктор Чаушев - за транспорта, и Иван Гойчев - за дигитализацията.

Според Терзиев кадровите решения са насочени към ускоряване на развитието на София и подобряване на изпълнението на общинските проекти.