Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София
БТА

Столичният кмет определи кадровите промени като нормален процес и заяви, че целта е по-бързото изпълнение на проектите в града

"Избрани сме да вземаме трудни решения и да ускоряваме все повече развитието на града." С тези думи кметът на София Васил Терзиев коментира раздялата с трима от своите заместници през миналата седмица.

По думите му промените в ръководството на Столичната община са част от нормалния работен процес, а основният му приоритет остава по-ефективното управление на столицата.

"Винаги съм търсил ефективност - да могат да се случват повече, по-бързо и по-качествено проектите в града", заяви Терзиев по време на проверка на строителството на новата метростанция "Панчо Владигеров" в ж.к. "Обеля".

Столичният кмет подчерта, че според него в българската политика се е наложила практиката кадровите промени да бъдат свързвани със скандали. Той обаче заяви, че не споделя подобен подход.

"Моята политика и практика е друга. Няма нужда от скандали", посочи Терзиев.

Кметът определи напусналите заместници като квалифицирани специалисти и отбеляза, че независимо от причините за раздялата им с общината, свършеното от тях остава основа за бъдещата работа.

През миналата седмица постовете си напуснаха Никола Лютов, който отговаряше за строителството, Виктор Чаушев - за транспорта, и Иван Гойчев - за дигитализацията.

Според Терзиев кадровите решения са насочени към ускоряване на развитието на София и подобряване на изпълнението на общинските проекти.

Още по темата

Терзиев към Шишков: Държавата дължи 20 млн. евро на София, нека започнем оттам

Терзиев към Шишков: Държавата дължи 20 млн. евро на София, нека започнем оттам

Васил Терзиев: Облагородихме над 200 междублокови пространства за 2 години

Васил Терзиев: Облагородихме над 200 междублокови пространства за 2 години

Васил Терзиев: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

Васил Терзиев: Преди повече от хиляда години цар Самуил защити Средец, днес Средец го посреща достойно

Терзиев с нова рокада: Ненов поема дигитализацията, Гойчев остава съветник

Терзиев с нова рокада: Ненов поема дигитализацията, Гойчев остава съветник

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

Водещи

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

Вицепремиерът Пулев: Новата инсталация в "Арсенал" е важна стъпка за българската отбранителна индустрия

  • Преди 2 минути
Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 17 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 19 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 27 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 30 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 40 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 47 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 59 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 1 час
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа