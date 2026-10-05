Васил Терзиев: Облагородихме над 200 междублокови пространства за 2 години

От 2024 г. досега възложихме за облагородяване над 200 междублокови пространства, информира кметът на София Васил Терзиев във фейсбук страницата си. Немалка част вече са готови, по други се работи, а за останалите текат необходимите процедури и само през тази година са осигурени близо 12 млн. евро за тях, пише столичният кмет.

Новите уредени паркоместа в кварталите ще надхвърлят 3300, а новата растителност е повече от 500 нови дръвчета и близо 10 000 храста, сочи Терзиев. Това е част от по-голямата работа за по-чист въздух в София, като благодарение на нея броят на дните с превишения на нормите за фини прахови частици е спаднал с 88% спрямо миналата година, допълва той.

Терзиев посочва, че паркирането на автомобили върху тревните площи, трудноизползваемите тротоари и затрудненията при дъжд са сред причините, заради които са започнали да облагородяват тези пространства с много по-сериозно темпо. Използват се решетъчни бетонови паркинг елементи с тревна фуга, така че дъждовната вода да попива в почвата и така е подредено паркирането, за да се освободи пространство за пешеходците.

Необлагородените пространства между блоковете са източник на прах и когато ги превръщаме в подредени пространства с нормална настилка и зелени площи, ограничаваме и количеството прах, което се разнася във въздуха, допълва Терзиев. За мен промяната в София трябва да се вижда и в големите инфраструктурни проекти, и в местата, през които минаваме, когато излезем от дома, добави кметът на София.

На 2 октомври Столичната община обяви дните за есенно почистване на града и на Езерата на Южен парк на 10, 11 и 17 октомври. Гражданите могат да посочат междублоково пространство, градинка, парк или друга зона в своя квартал, която да бъде почистена, или да се присъединят към отбора за почистването на езерата на Южния парк.