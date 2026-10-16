Подпалиха два служебни автомобила на ДПС в Търговище

Два служебни автомобила на ДПС са били умишлено подпалени снощи в Търговище. Колите са били паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда, съобщиха от политическата формация.

Според информацията на партията автомобилите са били залети с леснозапалима течност в областта на двигателите, след което са били подпалени.

От ДПС предупреждават, че инцидентът е създал сериозна опасност не само за имуществото, но и за живота и здравето на хората, живеещи в района.

ДПС осъди посегателството

В официална позиция от партията определят случилото се като тежко посегателство и настояват за бърза реакция на правоохранителните органи.

„Снощи два служебни автомобила на ДПС в Търговище бяха брутално подпалени, докато са паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда“, посочват от формацията.

Оттам подчертават, че използването на запалителна течност е изложило на риск и живеещите в съседство.

Искат установяване на извършителите и наказателна отговорност

От ДПС призовават МВР, Областната дирекция на полицията в Търговище, прокуратурата и пожарната да предприемат незабавни действия за изясняване на случая.

„Очакваме бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност“, се казва още в позицията на партията.