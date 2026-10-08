ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев. "Искаме да знаем защо се крие Шишков, защо се крие Донев - може би, защото изскачат съветници на Румен Радев, може би, защото ще чуете защо шефът на "Автомагистрали" подаде оставка. Това заяви депутатът от ДПС Хамид Хамид в началото на изслушването на Демерджиев пред депутатите.

Първоначално предложението за изслушване на Шишков и Донев не беше прието. И на второ гласуване предложението не беше прието.

"Министър Демерджиев не е подписвал договори за мантинели. Защо криете Шишков и Донев? Нали искахте българското общество да разбере за тези мантинели", каза Хамид като обвини, че някои от министрите били пряко замесени в поръчките за тези мантинели.

По програма в парламента днес беше предвидено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно „данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица“. Предложението за изслушването е на "Прогресивна България".