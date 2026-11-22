Народният представител Владислав Панев от парламентарната група на "Демократична България" изрази надежда, че новият Висш съдебен съвет (ВСС) ще работи по-добре и по-отговорно от предишния. Това заяви той на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Пловдив.

Според Панев взаимодействието между различните политически сили в Народното събрание е нормално, когато става въпрос за решения, за които Конституцията изисква мнозинство от две трети.

Той подчерта, че ПП-ДБ е участвала активно в избора на новия ВСС заради значението на съдебната реформа за коалицията. Същевременно депутатът заяви, че политическата формация остава категорична опозиция на правителството на Румен Радев.

По думите на Панев дали новият Висш съдебен съвет ще постави началото на реална съдебна реформа зависи от качествата и действията на избраните представители от парламентарната и професионалната квота.

Народният представител настоя за ограничаване на правомощията на главния прокурор, като посочи, че основният проблем според него не е свързан с конкретната личност, заемаща поста, а с конституционната уредба.

Според Панев действащите правомощия предоставят прекалено голяма власт на главния прокурор по отношение на контрола върху съдебния процес и прокурорската колегия.

Той смята, че са необходими промени в Конституцията, които да ограничат тези правомощия и да създадат условия за съществена съдебна реформа.

Владислав Панев коментира и държавния бюджет за 2027 г., като го определи като "страхлив" заради продължаващата политика на високи бюджетни дефицити.

Според неговата прогноза темпът на растеж на потреблението ще се забави, а инвестициите и индустриалното производство ще продължат да намаляват.

Депутатът прогнозира още увеличение на безработицата и ниски нива на инфлацията през следващата година.

Панев подчерта, че България се нуждае от дълбоки икономически реформи, които да създадат условия за устойчив растеж, без да предизвикват допълнителен инфлационен натиск.

Сред възможните решения той посочи привличането на частни инвестиции в определени сектори чрез продажба на държавни дялове и предоставяне на нови концесии.

Според него подобни мерки могат да помогнат на държавата да преодолее очакваното забавяне на икономическия растеж.

Панев изрази позицията, че именно привличането на частен капитал и провеждането на структурни реформи са сред основните възможности за нов икономически подем на България.