Тодор Симов остана доволен от точката, която Ботев Враца спечели при домакинското равенство 1:1 с ЦСКА 1948. Треньорът се надява резултатът да върне увереността на играчите след поредицата от трудни мачове.

“След негативните резултати, които имахме в последните мачове, се надявам тази точка да ни даде увереност. Този мач можеше да го спечелим, но можеше и да загубим”, каза Симов.

Според него врачани са реагирали добре, след като са допуснали гол при първото по-опасно положение пред вратата си. Ботев е имал възможност дори да поведе, но след почивката се е прибрал по-близо до наказателното си поле и на моменти е закъснявал в отбраната. Симов отчете, че съперникът е сред първите четири отбора в Първа лига.

Треньорът открои и влиянието на смените върху играта. “Хубаво е, че във всеки един мач резервите допринасят с нещо. Футболист от резервната скамейка дава промяна, импулс”, заяви той.

Симов добави, че Ботев отделя внимание на статичните положения, защото разполага с футболисти, които играят добре с глава и печелят единоборства. Надеждата му е в следващите мачове отборът да стига и до победни голове в такива ситуации.