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Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа след забавения старт на „Тича“

Черно море пречупи Ботев Враца с дузпа след забавения старт на „Тича“
БТА

Селсо Сидни донесе победата с 1:0, а „моряците“ записаха втори пореден успех в първенството

Черно море победи Ботев Враца с 1:0 в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение на стадион „Тича“ отбеляза Селсо Сидни от дузпа в 70-ата минута.

Срещата започна с час и половина закъснение заради проливния дъжд във Варна, който наводни терена. След работа по отводняването мачът стартира в 18:30 часа вместо в първоначално обявените 17:00.

През първото полувреме Ботев създаде няколко възможности. Кристиан Томов улови удар на Мартин Смоленски, а след това се справи и с два опита на Хосе Гайегос. Домакините също погледнаха към вратата на съперника, но изстрел на Мигел Барандаш беше блокиран от Иван Горанов.

В 62-рата минута Томов отново се намеси след удар на Смоленски, а при добавката Гайегос стреля над вратата. Малко по-късно Черно море получи дузпа, след като Иван Горанов препъна Селсо Сидни в наказателното поле.

Потърпевшият се нагърби с изпълнението и в 70-ата минута изпрати топката в долния десен ъгъл за 1:0. До края варненци запазиха преднината си и стигнаха до втори пореден успех в първенството.

С победата Черно море се изкачи на девето място, докато Ботев Враца е 11-и с 10 точки. В следващия кръг „моряците“ гостуват на Славия, а врачани приемат Локомотив Пловдив.

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