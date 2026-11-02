18 загинали при руски бомбардировки над училище и укритие в Украйна

При тежък руски въздушен удар срещу село Комишуваха в Запорожка област са загинали най-малко 18 души, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в официалните си профили в социалните мрежи Фейсбук и Телеграм.

Позовавайки се на изявления на държавния глава, агенциите Ройтерс и Укринформ информират, че при нападението има и поне петима ранени, като на мястото продължава спасителна операция за търсене на оцелели под отломките.

Атаката е започнала с бомбардировка над местното училище, което по време на удара е функционирало като център за разпределяне на хуманитарна помощ за цивилното население. Зеленски подчерта, че руското командване няма как да не е знаело за хуманитарния характер на обекта, тъй като останалите в селото жители са се събирали там всяка седмица. Непосредствено след първия взрив обаче е последвал т.нар. двоен удар, при който районът е атакуван с още девет авиационни бомби, насочени директно към цивилното укритие, където хората са опитали да се скрият.

Към момента в спасителните действия и разчистването на разрушенията са мобилизирани екипи на армията, аварийните служби и специалните сили.