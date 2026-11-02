Новини
Търси
Подкаст
Свят

18 загинали при руски бомбардировки над училище и укритие в Украйна

18 загинали при руски бомбардировки над училище и укритие в Украйна
АП/БТА

Това стана ясно от думите на Володимир Зеленски

При тежък руски въздушен удар срещу село Комишуваха в Запорожка област са загинали най-малко 18 души, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в официалните си профили в социалните мрежи Фейсбук и Телеграм.

Позовавайки се на изявления на държавния глава, агенциите Ройтерс и Укринформ информират, че при нападението има и поне петима ранени, като на мястото продължава спасителна операция за търсене на оцелели под отломките.

Атаката е започнала с бомбардировка над местното училище, което по време на удара е функционирало като център за разпределяне на хуманитарна помощ за цивилното население. Зеленски подчерта, че руското командване няма как да не е знаело за хуманитарния характер на обекта, тъй като останалите в селото жители са се събирали там всяка седмица. Непосредствено след първия взрив обаче е последвал т.нар. двоен удар, при който районът е атакуван с още девет авиационни бомби, насочени директно към цивилното укритие, където хората са опитали да се скрият.

Към момента в спасителните действия и разчистването на разрушенията са мобилизирани екипи на армията, аварийните служби и специалните сили.

Още по темата

Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна

Румъния вдигна изтребители F-16 заради атаки с дронове срещу пристанища в Украйна

Трима загинали при руски удари с дронове в Украйна

Трима загинали при руски удари с дронове в Украйна

Руски удари оставиха стотици хиляди в Украйна без ток

Руски удари оставиха стотици хиляди в Украйна без ток

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

Указ на Путин: Русия взима 10% от капацитета на частните центрове за данни

Указ на Путин: Русия взима 10% от капацитета на частните центрове за данни

Социология: Демократите напът да превземат целия Конгрес на изборите

Социология: Демократите напът да превземат целия Конгрес на изборите

Мерц след безредиците в Германия: Нарушителите ще почувстват силата на закона

Мерц след безредиците в Германия: Нарушителите ще почувстват силата на закона

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Хакери пуснаха порнографско съдържание на билбордове за реклами

Водещи

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

ДСБ: Резултатът на Гюров е основа за широко демократично мнозинство

  • Преди 10 минути
Здравка Евтимова получи наградата "Перото" за цялостен принос към литературата

Здравка Евтимова получи наградата "Перото" за цялостен принос към литературата

  • Преди 17 минути
18 загинали при руски бомбардировки над училище и укритие в Украйна

18 загинали при руски бомбардировки над училище и укритие в Украйна

  • Преди 23 минути
Цистерна изплува в морето край Ахтопол, бурното вълнение пречи на изваждането ѝ

Цистерна изплува в морето край Ахтопол, бурното вълнение пречи на изваждането ѝ

Роналдо пропуска гостуването на Ал Насър в азиатската Шампионска лига заради мерки за сигурност

Роналдо пропуска гостуването на Ал Насър в азиатската Шампионска лига заради мерки за сигурност

  • Преди 34 минути
Арестуваха шефа на Истанбулската фондова борса

Арестуваха шефа на Истанбулската фондова борса

  • Преди 38 минути
Проф. Антоанета Христова: Избирателите показаха жълт картон на "Прогресивна България"

Проф. Антоанета Христова: Избирателите показаха жълт картон на "Прогресивна България"

  • Преди 41 минути
Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

Иван Николчев донесе първи медал за България от Младежките олимпийски игри

  • Преди 48 минути
Четири случая на морбили в Северна Македония

Четири случая на морбили в Северна Македония

  • Преди 52 минути
Калин Стоянов обвини МВР в натиск над избиратели на ДПС в деня на балотажа

Калин Стоянов обвини МВР в натиск над избиратели на ДПС в деня на балотажа

  • Преди 52 минути
Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

  • Преди 1 час
УЕФА чака отговори от ФИФА часове преди крайния срок

УЕФА чака отговори от ФИФА часове преди крайния срок

  • Преди 1 час
Мъж ритна до смърт малко куче в София, кадри от насилието предизвикаха възмущение

Мъж ритна до смърт малко куче в София, кадри от насилието предизвикаха възмущение

  • Преди 1 час
Габриел Вълков пред Таралеж: Влиянието на Борисов и Пеевски намалява с всеки ден

Габриел Вълков пред Таралеж: Влиянието на Борисов и Пеевски намалява с всеки ден

  • Преди 1 час
Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

Божидар Божанов: "Абсолютни глупости" са слуховете за договорки между Гюров и Пеевски

  • Преди 1 час