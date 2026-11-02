Проф. Антоанета Христова: Избирателите показаха жълт картон на "Прогресивна България"

Българските граждани са показали "жълт картон" на управлението на "Прогресивна България" по време на президентските избори. Това заяви политическият психолог проф. Антоанета Христова в интервю за БНР.

Според нея управляващите трябва внимателно да анализират резултатите от вота, вместо да приемат победата на Илияна Йотова като безусловна подкрепа за водената политика.

"Лидерите на ПБ трябва да се замислят защо им дават този жълт картон и да потърсят причината, за да са наясно какво очакват хората от тях", коментира Христова.

Тя посочи като основни причини за общественото недоволство повишаващите се цени и несигурността около предстоящия държавен бюджет.

"Това идва от неовладените цени, естествено, от абсолютното усещане за несигурност преди следващия бюджет и идващата зима", подчерта политическият психолог.

Проф. Христова предупреди, че правителството трябва да промени стила си на управление, тъй като натрупаното напрежение може да доведе до допълнително обществено недоволство.

"В никакъв случай не трябва да има самодоволство, а напротив - много сериозно, защото трябва да се направят много резки ходове за промяна на стила на управление, тъй като хората няма да търпят дълго време", заяви тя.

По думите ѝ продължаващата неопределеност създава стрес сред гражданите.

Политическият психолог коментира положително и решението на Андрей Гюров да поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на балотажа.

Според нея този жест е особено важен след предизборната кампания, която тя определи като силно разделяща обществото.

"Това показва друго ниво на култура и осъзнаване на необходимостта българите да не живеят в такава среда и че вече ни трябва някакво успокояване и поглеждане към една цел", посочи Христова.

Тя подчерта, че България е изправена пред редица вътрешни и международни предизвикателства, които изискват преодоляване на политическото противопоставяне.

"Когато си в такава криза, не можеш да живееш в напрежение и вътрешни конфликти. Тогава трябва да гледаме в посока на преодоляване на кризите, към ясното разбиране на техните причини и последствия", заключи проф. Антоанета Христова.