Стоян Тричков, ПБ: Твърде рано е да се говори за загуба на доверие към „Прогресивна България“

„Прогресивна България“ управлява по-малко от шест месеца и е прибързано резултатите от президентските избори да се тълкуват като загуба на обществено доверие. Това заяви депутатът от формацията Стоян Тричков в ефира на БНТ.

Той коментира резултатите от първия тур на президентските избори, рекордно ниската избирателна активност и предстоящия балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

„Прогресивна България“ ще подкрепи Йотова и на втория тур

Тричков подчерта, че политическата формация остава зад кандидатурата на Илияна Йотова и ще продължи да я подкрепя на балотажа на 1 ноември.

„Преди 6 месеца българите преодоляха налагания ни с години нихилизъм и заявихме категорично волята си за истинска промяна“, заяви депутатът.

По думите му тогава избирателите са поискали повече отговорност от държавните институции и прекратяване на досегашните политически договорки.

„Има нужда да се затвърди изборът, който направихме преди 6 месеца. „Прогресивна България“ подкрепи, подкрепя и ще подкрепя Илияна Йотова на балотажа“, категоричен беше Тричков.

Защо избирателната активност беше толкова ниска?

Депутатът определи рекордно ниската избирателна активност като тревожен сигнал, но посочи, че според него за нея има няколко обяснения.

Сред основните фактори той открои негативната предизборна кампания, предварителните социологически прогнози и отсъствието на ГЕРБ и ДПС от прякото участие в президентската надпревара.

„И президентските, и парламентарните, и местните избори са изключително важни. На президентските избори няма толкова голяма активност, колкото на парламентарните“, коментира Тричков.

Според него негативните послания по време на кампанията са отблъснали част от избирателите, а прогнозите за голяма разлика между кандидатите са намалили мотивацията за участие във вота.

„Голямата разлика, която показваха социологическите проучвания, демобилизира голяма част от избирателите“, посочи депутатът.

Той изрази и мнение, че отсъствието на ГЕРБ и ДПС от президентската надпревара е допринесло за ниската активност, като заяви, че представители на двете партии са призовавали симпатизантите си да не гласуват.

Има ли спад в подкрепата за управляващите?

На въпрос дали резултатът на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев показва отслабване на обществената подкрепа за управляващите, Тричков отхвърли подобно заключение.

„Прогресивна България“ управлява по-малко от 6 месеца и е твърде рано да се каже, че има загуба на доверие“, заяви той.

Изказването му идва след първия тур на президентските избори, на който Илияна Йотова и Андрей Гюров получиха най-голяма подкрепа и ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.