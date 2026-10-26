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Великобритания се готви за мащабно превъоръжаване: Лондон обещава да изпълни целите на НАТО

Великобритания се готви за мащабно превъоръжаване: Лондон обещава да изпълни целите на НАТО

Правителството в Лондон възнамерява да повиши средствата за отбрана до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г. и до 3,5% през 2035 г.

Великобритания ще представи план за значително увеличаване на военните разходи, с който да изпълни ангажиментите си към НАТО. Правителството в Лондон възнамерява да повиши средствата за отбрана до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г. и до 3,5% през 2035 г., съобщава Ройтерс.

Това заяви британският премиер Анди Бърнам в понеделник, като уточни, че подробностите ще бъдат представени в сряда, когато финансовият министър Джон Хийли ще внесе първия си бюджет.

Очаква се документът да даде отговор на въпроса как Лондон ще финансира вече поетите ангажименти за модернизация на въоръжените сили и как ще осигури допълнителните средства за следващото десетилетие.

Лондон обещава: Ще изпълним ангажиментите си към НАТО

В интервю за предаването „Good Morning Britain“ по ITV Бърнам подчерта, че първата задача на кабинета е да гарантира финансирането на вече обявената инвестиционна програма за отбрана.

„Работим усилено по този въпрос. Изключително важно е да имаме финансово обезпечен план, който след това да можем да изпълним. В сряда ще представим повече подробности как сме постигнали това“, заяви премиерът.

Попитан дали бюджетът ще включва конкретен график за достигане на военни разходи от 3% от БВП до 2030 г. и 3,5% до 2035 г., той отговори утвърдително.

„Ще представим план как според нас това трябва да бъде постигнато. Ще изпълним ангажиментите си към НАТО“, категоричен беше Бърнам.

От 2,6% до 3,5% от БВП за отбрана

В момента Великобритания отделя приблизително 2,6% от брутния си вътрешен продукт за военни нужди.

Досега Лондон предвиждаше достигането на 3% от БВП през следващия парламентарен мандат, като парламентарни избори трябва да се проведат най-късно до средата на 2029 г.

Новият план трябва да очертае по-конкретни стъпки за увеличаване на финансирането.

През миналата година държавите от НАТО се договориха до 2035 г. да отделят 3,5% от БВП за основни отбранителни нужди, както и допълнителни 1,5% за по-широки мерки, свързани с отбраната и сигурността.

Така общата цел на Алианса достига 5% от БВП.

Военната индустрия настоява за ясни гаранции

Британският отбранителен сектор очаква бюджетът в сряда да даде конкретни гаранции за бъдещите инвестиции.

Компаниите от военната индустрия настояват увеличаването на разходите да бъде постепенно и предвидимо, вместо основната част от допълнителното финансиране да бъде отложена за периода след 2030 г.

Според сектора ясният график е необходим както за планирането на производството и инвестициите, така и за доверието на международните партньори и инвеститорите.

Предстоящият бюджет ще бъде ключов тест за способността на британското правителство да съчетае нарастващите разходи за отбрана с останалите финансови приоритети на страната.

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