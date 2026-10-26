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Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област
АР/БТА

Това съобщи губернаторът Александър Гусев

Двама мъже са загинали, а 17 души, сред които и дете, са ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област, съобщи губернаторът Александър Гусев, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

По думите му загиналите са родени съответно през 1960 и 1973 г. Информацията за пострадалите може да бъде актуализирана, уточни Гусев в публикация в канала си в приложението „Макс“.

Руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 113 дрона над областта, като около 70 от тях са били свалени над град Воронеж, съобщи губернаторът.

На няколко промишлени обекта в региона са избухнали пожари, добави той.

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