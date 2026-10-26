Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип
Петима души са задържани
Полицейска операция се провежда в Кочериново след инцидент с полицейски екип на Районното управление в Рила през изминалата нощ, съобщиха от полицията в Кюстендил, предава БТА.
По първоначална информация полицейски патрул е бил изпратен след сигнал за силна музика в един от кварталите на града. Впоследствие ситуацията ескалирала, а при възникналото напрежение били нанесени материални щети по патрулния автомобил.
Днес в района се извършват процесуално-следствени действия, включително огледи и претърсвания. Петима души са задържани.
Работата на място продължава, като е уведомена и прокуратурата, допълниха от Областната дирекция на МВР.