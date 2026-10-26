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СДС за балотажа: Непоискана подкрепа не се дава

СДС за балотажа: Непоискана подкрепа не се дава

От СДС подчертават, че при отправено искане ще поканят и изслушат кандидатите, но окончателното решение дали да подкрепят някого ще бъде взето от Националния съвет на партията

Съюзът на демократичните сили (СДС) обяви, че е готов да проведе разговори с кандидатпрезидентските двойки, които се класираха за втория тур на изборите, но само ако те официално потърсят подкрепата на партията. Това става ясно от позиция, разпространена от пресцентъра на политическата формация.

От СДС подчертават, че при отправено искане ще поканят и изслушат кандидатите, но окончателното решение дали да подкрепят някого ще бъде взето от Националния съвет на партията.

„Непоискана подкрепа не се дава“, категорични са от СДС.

На балотажа на 1 ноември ще се изправят кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. Това показват данните на Централната избирателна комисия към 10:00 часа при обработени 99,95% от протоколите.

СДС: Кампанията беше замърсена от компромати и обиди

В позицията си от партията отправят критики към начина, по който е протекла предизборната кампания.

Според СДС политическата надпревара е била „замърсена от нападки, компромати и обиден език“, което е повлияло негативно на политическия дебат.

От формацията правят и собствен анализ на резултатите от първия тур, като твърдят, че управляващата „Прогресивна България“ е загубила около един милион избиратели.

Същевременно според изчисленията на СДС „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ са получили приблизително 60 хиляди гласа повече в сравнение с парламентарните избори.

От СДС смятат, че допълнителната подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев е дошла от избиратели на СДС и ГЕРБ, които са предпочели да гласуват за тази кандидатпрезидентска двойка.

Тези изводи са политическа оценка на партията, а не официални данни за прехвърлянето на гласове между отделните политически формации.

„Ако ни бяха послушали, днес щяхме да празнуваме победа“

От СДС припомнят, че още през юли са предложили демократичната общност да излъчи общ десен кандидат за президент.

Според партията подобно обединение е можело да доведе до победа още на първия тур.

„Съюзът на демократичните сили още през юли предложи демократичната общност да има общ десен кандидат. Ако ни бяха послушали, днес щяхме да се поздравяваме с победа“, заявяват от формацията.

В позицията си те отправят и директни критики към ПП и ДБ.

„Високомерието и надменността на ПП и ДБ попречиха това да се случи“, смятат от СДС.

Кой ще получи подкрепата на СДС?

На този етап партията не заявява предпочитание към нито една от двете кандидатпрезидентски двойки.

От СДС оставят отворена възможността за разговори както с Илияна Йотова и Кирил Вълчев, така и с Андрей Гюров и Георги Кандев.

Решението за евентуална подкрепа ще зависи от това дали кандидатите ще я поискат и от последващото произнасяне на Националния съвет на СДС.

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