Русия задържа двама заподозрени за подготовка на атака с дронове срещу ПВО на Москва

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) заяви, че е предотвратила предполагаема украинска атака с дронове срещу ключов елемент от противовъздушната отбрана на Москва и обект от електроенергийната инфраструктура, предаде Ройтерс.

По информация на руската служба двама мъже от региона на Южен Кавказ са били задържани по подозрение, че са участвали в подготовката на нападението по указания на украинската Служба за сигурност (ССУ).

От ФСС твърдят, че заподозрените са получили дронове с изглед от първо лице (FPV) от две руски области. Според руските власти устройствата е трябвало да бъдат активирани на място и впоследствие управлявани дистанционно от Украйна.

В изявлението се посочва, че единият от задържаните е бил вербуван от служител на украинската служба и е пристигнал в Русия със задача да подготви саботаж и терористична атака срещу обещано парично възнаграждение. По твърдения на ФСС той е привлякъл и свой познат към плана.

„Заподозрените бяха задържани от служители на ФСС, докато подготвяха терористична атака срещу обект от електроенергийната инфраструктура и един от ключовите компоненти на ракетната противовъздушна отбрана на Москва“, се казва в съобщението на руската служба.

Украинската Служба за сигурност и правителството в Киев засега не са коментирали тези твърдения. Независимо потвърждение на информацията не е представено.

През последните месеци Украйна засили атаките с дронове срещу цели на руска територия, включително в района на Москва. Междувременно Русия продължава ударите си по украинската електроенергийна мрежа и други инфраструктурни обекти, припомня Ройтерс.