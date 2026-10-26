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Дъщерята на Спаска Митрова получи българско гражданство и учи медицина в София

Дъщерята на Спаска Митрова получи българско гражданство и учи медицина в София

След смъртта на майка си през 2020 г. тя пристига в България заедно с баба си и дядо си, а грижите за образованието и издръжката ѝ поема лекарят и общественик д-р Милен Врабевски

Сузана Чавдарова, дъщерята на Спаска Митрова от Гевгелия, вече има българско гражданство и следва медицина в София. След смъртта на майка си през 2020 г. тя пристига в България заедно с баба си и дядо си, а грижите за образованието и издръжката ѝ поема лекарят и общественик д-р Милен Врабевски, съобщава „24 часа“.

Спаска Митрова стана известна преди години с продължителната си съдебна битка в Република Северна Македония за правото да отглежда дъщеря си. Случаят придоби широк обществен отзвук и се превърна в тема на двустранните отношения между София и Скопие.

Митрова получи българско гражданство, но през 2009 г. беше осъдена на ефективна присъда и прекара 70 дни в затвора в Идризово. Българските власти и политици се намесиха в случая, а впоследствие тя беше освободена предсрочно.

След години на лични и съдебни изпитания Спаска Митрова почина от рак на гърдата през юни 2020 г., едва на 37 години. Дъщеря ѝ Сузана тогава беше на 13 години.

Година след смъртта на майка си момичето пристига в България с баба си и дядо си. Д-р Милен Врабевски и фондацията му „Българска памет“ осигуряват жилище, финансова издръжка и образование за Сузана. Тя започва обучението си в частния образователен комплекс „Цар Симеон Велики“, като получава допълнителна помощ по български език и други предмети.

Последва продължителна административна процедура за уреждане на статута ѝ в България. В крайна сметка Сузана получава българско гражданство и решава да смени фамилията си, като приема моминското име на баба си – Чавдарова.

Днес тя е студентка по медицина в Софийския университет. Д-р Врабевски продължава да покрива разходите за образованието ѝ.

Случаят на Сузана отново насочва вниманието към историята на Спаска Митрова и към въпросите за отношението към хората в Република Северна Македония, които заявяват българско самосъзнание.

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