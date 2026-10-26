Майка почина след шамар от дъщеря си, делото в Пловдив беше отложено

Дело срещу жена, обвинена за смъртта на собствената си майка след битов скандал в Пловдив, беше отложено заради неспазен срок за призоваване. Подсъдимата Диана Йовчева се яви пред окръжните магистрати, но съдът не даде ход на процеса, тъй като не е бил спазен законовият седемдневен срок за призоваването ѝ.

Случаят датира от 30 март 2023 г., когато между майката и дъщерята възникнал спор в семейното жилище. Диана имала собствен апартамент, но понякога оставала да нощува при родителите си.

Причина за конфликта станала забележка на по-възрастната жена, че дъщеря ѝ трябва да започне работа и да престане да разчита на финансовата подкрепа на родителите си. Диана се занимавала с изобразително изкуство, но нямала постоянни доходи.

По време на разправията напрежението ескалирало и дъщерята ударила шамар на майка си. Вследствие на удара жената получила хематом, като състоянието ѝ било усложнено от приема на лекарства за разреждане на кръвта и други придружаващи заболявания.

Няколко дни по-късно здравословното ѝ състояние се влошило и тя била приета в болница, където развила и посттравматична епилепсия. Жената починала на 23 юни 2023 г., близо три месеца след инцидента.

Диана Йовчева е обвинена в причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда.

Брат ѝ Борис Йовчев е предявил граждански иск срещу нея за 120 000 евро за смъртта на майка им. Двете му деца също са поискали обезщетения от по 30 000 евро. Съпругът на подсъдимата е присъствал в съдебната зала, но не е предявил претенции за обезщетение от името на общото им дете.

Следващото заседание по делото е насрочено за 4 ноември.