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Тийнейджърка скочи от втория етаж на жилищна сграда в Пловдив

Тийнейджърка скочи от втория етаж на жилищна сграда в Пловдив

От полицията са съобщили, че момичето няма сериозни наранявания

Инцидент с 15-16-годишно момиче мобилизира полицията и спешните медици в Пловдив този следобед, съобщава Plovdiv24.bg.

По първоначална информация тийнейджърката е скочила от втория етаж на жилищна сграда. При пристигането си медицинските екипи я открили в съзнание.

От полицията са съобщили, че момичето няма сериозни наранявания. То е откарано в болница, където му се извършват подробни медицински прегледи за оценка на състоянието му.

Причините и обстоятелствата около случилото се все още не са установени. По случая е образувана проверка във Второ районно управление в Пловдив.

 
 
 

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