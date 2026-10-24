Тийнейджърка скочи от втория етаж на жилищна сграда в Пловдив

Инцидент с 15-16-годишно момиче мобилизира полицията и спешните медици в Пловдив този следобед, съобщава Plovdiv24.bg.

По първоначална информация тийнейджърката е скочила от втория етаж на жилищна сграда. При пристигането си медицинските екипи я открили в съзнание.

От полицията са съобщили, че момичето няма сериозни наранявания. То е откарано в болница, където му се извършват подробни медицински прегледи за оценка на състоянието му.

Причините и обстоятелствата около случилото се все още не са установени. По случая е образувана проверка във Второ районно управление в Пловдив.