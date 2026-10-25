Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Под един процент разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров на първия тур на президентските избори. Това показва екзитпол на „Макрет ЛИНКС“. По данни на агенцията за държавния глава са гласували 32.2%, а за основния й опонент – 31.6%.

Избирателната активност в страната към 19:00 ч. е 21,3%, казват още от социолозите от агенцията. Припомняме, че за да бъде избрана президентска двойка още на първия тур, тя трябва да получи повече от половината от действителните гласове, при участие на повече от половината от избирателите по списък. Това означава, че предвид ниската активност на текущите избори, балотаж ще се проведе след една седмица.

В първия тур на президентските избори участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат 6 590 000 български граждани.