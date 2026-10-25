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Алекс Грозданов и Богданка ЛУ спечелиха Суперкупата на Полша

Алекс Грозданов и Богданка ЛУ спечелиха Суперкупата на Полша
БТА

Тимът от Люблин разгроми шампиона Алурон Варта Заверче с 3:0

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов и Богданка ЛУ Люблин триумфираха със Суперкупата на Полша по волейбол за втора поредна година.

В решителния двубой отборът от Люблин постигна категорична победа с 3:0 срещу шампиона Алурон Варта Заверче. Срещата продължи 95 минути, а отделните части завършиха 34:32, 25:20 и 25:18.

Грозданов започна като титуляр и завърши мача с 4 точки. Българският център помогна на своя тим да наложи сериозно превъзходство на блокада и да спечели втория си трофей от надпреварата.

Най-оспорван беше първият гейм. Двата отбора имаха множество възможности да затворят частта, но Богданка показа по-здрави нерви в решителните разигравания и надделя с 34:32.

След драматичното начало тимът от Люблин пое пълен контрол върху срещата. Богданка спечели втория гейм с 25:20, а в третия не остави шансове на своя съперник и приключи двубоя след 25:18.

Матеуш Малиновски и Уилфредо Леон бяха най-резултатни за победителите с по 16 точки. За Алурон Варта Заверче Томаш Форнал завърши с 12.

Богданка ЛУ вдига Суперкупата на Полша за втори път в своята история и защитава отличието си от миналия сезон. Заверче остава с един трофей от надпреварата, спечелен през 2024 година.

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