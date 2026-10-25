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Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много
АП/БТА

Бъдещето на мениджъра е под въпрос след загубата с 0:3 от Борнемут

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не скри болката и разочарованието си след тежкото домакинско поражение с 0:3 от Борнемут в осмия кръг на Висшата лига.

„Червените дяволи“ вече са без победа в осем поредни мача във всички турнири и се смъкнаха до 16-ото място в класирането. Продължаващата криза поставя под сериозно съмнение бъдещето на 45-годишния специалист на „Олд Трафорд“.

Борнемут реши двубоя с попадения на Раян, Маркъс Тавърниър и Еванилсон. Гостите поведоха в 38-ата минута, удвоиха аванса си само пет минути по-късно, а крайното 3:0 беше оформено в 71-ата.

Поражението предизвика нова вълна от недоволство сред привържениците. Част от тях насочиха гнева си към футболистите и ръководството, но мнозина останаха на стадиона и скандираха името на Карик след последния съдийски сигнал.

Бившият полузащитник обиколи терена, за да благодари за подкрепата. Той изглеждаше видимо развълнуван и просълзен, а сцените породиха спекулации, че това може да е бил последният му мач начело на отбора.

В интервю за Sky Sports Карик призна, че не знае какво решение ще вземе ръководството. Той обаче увери, че интересите на Манчестър Юнайтед ще останат на първо място.

„Ситуацията е тежка и няма как да се скрием от този факт. Какво предстои и какво ще се случи - наистина не знам. Винаги ще правя това, което е най-добро за този футболен клуб“, заяви Карик.

Попитан дали иска да продължи работата си на „Олд Трафорд“, англичанинът подчерта силната си връзка с клуба, но не даде категоричен отговор.

„Обичам това, което правя. Обичам ролята, която заемам. Усещам отговорността, но предстои да видим“, каза мениджърът.

Карик призна, че натрупаното напрежение е оказало сериозно влияние върху футболистите. Според него отборът е изглеждал разклатен, въпреки че играчите са продължили да се борят до края.

„Беше тежък ден за футболистите. Бяхме разклатени и това се усещаше на терена. Те обаче продължиха да се борят. Разговарях с тях и всички преживяват случващото се много тежко“, обясни той.

Най-емоционалната част от изказването му беше свързана с отговорността към привържениците и цялата институция Манчестър Юнайтед.

„За мен е изключително трудно да преживея такъв ден - не толкова заради самия мен, колкото заради клуба. Усещам огромна отговорност. Боли ме ужасно много, когато виждам през какво преминаваме“, завърши Майкъл Карик.

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