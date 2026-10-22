Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Рио Фърдинанд отправи унищожителни критики към Манчестър Юнайтед след тежкото поражение с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Бившият английски национал остана впечатлен от работата на Сеск Фабрегас, но определи играта на „червените дяволи“ като неприемлива.

„Комо на Сеск Фабрегас ни накара да изглеждаме така, сякаш сме спечелили участието си в Шампионската лига от лотария. Понякога имах чувството, че съперникът разполага с 12 футболисти на терена“, написа Фърдинанд в социалната мрежа X.

Според легендарния защитник Юнайтед е бил напълно безпомощен в нападение и не е разполагал с ясен план при владеенето на топката.

„Бяхме беззъби в атака. Нямахме офанзивна мощ, не можехме да ги пресираме и нямахме идея какво да правим с топката“, добави той.

Фърдинанд похвали организацията на Комо и подчерта, че всеки футболист в състава на Фабрегас е бил наясно със задачите си.

„Голяма част от заслугата е на Сеск за начина, по който е изградил отбора, и за идеите, които е внедрил. Всеки знае работата си и е максимално концентриран със и без топка“, заяви бившият защитник.

Той обаче беше категоричен, че силното представяне на италианците не оправдава слабата игра на Манчестър Юнайтед.

„Изглеждаме като отбор без самочувствие. Необходима е много работа, за да се промени това. Разликата в бюджетите определено не се видя на терена“, завърши Фърдинанд.