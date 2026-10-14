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Карагър и Рууни нападнаха Лисандро Мартинес за критиките към Юнайтед

Карагър и Рууни нападнаха Лисандро Мартинес за критиките към Юнайтед
Снимки:АП/БТА - Колаж: ТАРАЛЕЖ

Двамата анализатори определиха думите му като неуместни и вредни

Лисандро Мартинес попадна под сериозна критика от Джейми Карагър и Уейн Рууни след публичното си недоволство от трансферната политика на Манчестър Юнайтед. Аржентинският защитник говори непосредствено след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

Мартинес посочи директно техническия директор Джейсън Уилкокс и заяви, че е очаквал повече от ръководството. Според бранителя, чийто договор изтича в края на сезона, отборът няма достатъчно опции на левия бек и в предни позиции.

Думите му предизвикаха изненада, тъй като през лятото Манчестър Юнайтед похарчи около 155 милиона паунда за четири основни попълнения. Инвестициите дойдоха след третото място на отбора във Висшата лига през предишната кампания.

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър определи изказването на Мартинес като „неприемливо“ и „ужасно“. Според анализатора футболистът трябва първо да обърне внимание на собственото си представяне.

Това не помага на никого и ще бъде водеща тема дни наред. Феновете обичат да критикуват ръководството и вероятно ще харесат тези думи, но моментът е изключително неподходящ“, заяви Карагър пред CBS Sports.

Той призна, че Мартинес е добър футболист и световен шампион, но подчерта слабата му форма от началото на сезона. Карагър припомни също, че предишната кампания не е била безпроблемна, тъй като тогавашният мениджър беше уволнен, а отборът отпадна рано от турнирите за купите.

Уейн Рууни също не прие публичната позиция на аржентинеца. Легендата на Юнайтед се съгласи, че клубът се нуждае от допълнителна класа в защита и атака, но настоя подобни въпроси да бъдат обсъждани при закрити врата.

Изглежда, че зад тези думи стои личен план. Той просто е искал да ги каже. Според мен коментарите му не отразяват случилото се на терена, защото отборът игра значително по-добре“, заяви Рууни.

Бившият капитан смята, че с думите си Мартинес на практика е подценил своите съотборници. Според него единствено настоящият капитан Бруно Фернандеш би могъл да изрази подобна позиция, но дори тогава проблемите трябва да бъдат решавани вътрешно.

Играчите трябва да разговарят с мениджъра, а той - с ръководството. Това интервю няма да помогне на клуба в деликатния момент, в който се намира. То само ще създаде допълнителен шум и впечатление, че футболистите са недоволни и нямат доверие помежду си“, завърши Рууни.

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