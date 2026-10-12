Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Манчестър Юнайтед може да остане без двама от титулярите си за гостуването на Атлетико Мадрид във вторник. Люк Шоу и Коби Мейну не взеха участие в последната тренировка на отбора заради контузии.

Двамата са под въпрос за визитата на „Метрополитано“, докато Бенямин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи със сигурност няма да бъдат на разположение на Майкъл Карик.

Юнайтед влиза в срещата в серия от четири мача без победа във всички турнири. Последният успех на „червените дяволи“ беше с 4:0 срещу азербайджанския Сабах в първия кръг на Шампионската лига.

През уикенда 20-кратният шампион на Англия завърши 1:1 с Тотнъм на „Олд Трафорд“, въпреки че водеше до края на редовното време и играеше с човек повече.

Добрата новина за Карик е завръщането на Матайс де Лихт към тренировките. Нидерландският централен защитник не е играл от ноември миналата година заради операция на гърба, но вече отбелязва сериозен напредък във възстановяването си.