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Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед

Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед
АП/БТА

19-годишният Диего Леон може да бъде интегриран в първия отбор след силните си изяви

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е останал впечатлен от представянето на Диего Леон и обмисля да го привлече към първия състав, съобщават различни източници.

19-годишният парагваец пристигна на „Олд Трафорд“ преди година срещу 4 милиона евро. Той получи възможност в първите контроли под ръководството на Рубен Аморим, но впоследствие беше изпратен в юношеския отбор.

Леон е впечатлил Карик с енергията си, активността в двете фази на играта и силното си желание по време на закритата контрола срещу Лозана.

Младият футболист действа като ляв защитник - позиция, на която Манчестър Юнайтед изпитва сериозни проблеми.

Основният избор Люк Шоу често страда от контузии, а използваният в последните срещи Патрик Доргу показа колебания и допусна грешки.

Очаква се Леон да получи възможност да тренира с първия отбор. Ако впечатли Карик и в заниманията, парагваецът може да запише официален дебют за „червените дяволи“.

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