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Бербатов представи ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Бербатов представи ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Бившият нападател продължава да стои близо до „червените дяволи"

Димитър Бербатов стана част от рекламната кампания на Манчестър Юнайтед и „Адидас", която представя новата колекция от спортна екипировка. Бившият футболист на „червените дяволи” пусна снимка в социалните мрежи по анцуг, а малко по-късно и от официалните канали на клуба публикуваха цяла фотосесия, в която участва още Брайън Мбемо.

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Ретро колекцията е съчетание на класическия спортен стил с историята на клуба. Бербатов премина на „Олд Трафорд” през лятото на 2008 година и прекара в тима четири сезона, в които записа общо 149 двубоя, в които отбеляза 56 гола с екипа на тима. В последните години той често участва в различни инициативи и благотворителни двубои на клуба.

През последните седмици Бербатов се изявява и като актьор на сцената, за да представи в различни градове авторския си моноспектакъл „Бербатов: Разкодиране“. Проектът е планиран като национално турне в рамките на 12 месеца. Градовете и датите ще бъдат обявявани поетапно. Премиерата вече се проведе в родния за футболиста Благоевград.

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