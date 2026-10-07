Бербатов представи ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Димитър Бербатов стана част от рекламната кампания на Манчестър Юнайтед и „Адидас", която представя новата колекция от спортна екипировка. Бившият футболист на „червените дяволи” пусна снимка в социалните мрежи по анцуг, а малко по-късно и от официалните канали на клуба публикуваха цяла фотосесия, в която участва още Брайън Мбемо.

Борис Станков за "Таралеж": Бербатов е готин, хората имат грешна представа за него

Ретро колекцията е съчетание на класическия спортен стил с историята на клуба. Бербатов премина на „Олд Трафорд” през лятото на 2008 година и прекара в тима четири сезона, в които записа общо 149 двубоя, в които отбеляза 56 гола с екипа на тима. В последните години той често участва в различни инициативи и благотворителни двубои на клуба.

През последните седмици Бербатов се изявява и като актьор на сцената, за да представи в различни градове авторския си моноспектакъл „Бербатов: Разкодиране“. Проектът е планиран като национално турне в рамките на 12 месеца. Градовете и датите ще бъдат обявявани поетапно. Премиерата вече се проведе в родния за футболиста Благоевград.