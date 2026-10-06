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Борис Станков за "Таралеж": Бербатов е готин, хората имат грешна представа за него

Българин трябва да е треньор на националния отбор

"Дразни ме и се напрягам, когато някой коментира човек, без да го познава. Димитър Бербатов е уникален човек. Казвам го, защото имам опит с комуникацията с различен тип мениджъри на високо ниво. Бербатов е страхотен професионалист. Доверява се на експертизата на хората, когато те го убеждават с аргументи, и държи на лоялността. За мен той е много добър човек. Имали сме разговори по четири-пет часа и никога не сме стигали до разправии. Спокоен е, може би заради това, което е постигнал. Много мисли, премисля, анализира и хората си правят грешни изводи за него. Има качеството да филтрира информацията и е много готин човек, интересен, с него може да се говори на всякакви теми", заяви за "Спортен Таралеж" Борис Станков, който беше част от екипа на Бербатов при кандидатурата му за президент на БФС.

Според бившия служител на Футболния съюз думите на Бербатов и екипа му, че късат тотално с българския футбол, не са били разбрани правилно.

"Беше плод на емоция това изказване. Водихме много тежка кампания три години, срещнахме се с всички клубове до един. Създадохме програма, която ни отне доста дълго време. И след цялото това напрежение, може да кажеш нещо под емоция и да не се разбере достатъчно добре. Няма как те да скъсат връзките си с българския футбол. До ден днешен си говорим, виждаме се и обсъждаме. Мисля, че те тримата са били на много високо ниво и могат да бъдат полезни на нашия футбол", каза още Станков.

Той е на мнение, че националният ни отбор трябва да има българин за селекционер. "Нужно е да има баланс и с опитните треньори. Ако младия го хвърлиш в дълбокото, не се знае как ще се справи. Ако привлечеш чужденец, важно е как той ще се впише. Взимайки решение за това, трябва да се мисли как то ще се развие във времето и за какво ще допринесе. Ако дойде такъв човек и ни направи една национална методика за работа на всички школи. Да събере треньорите, да им създаде начин на работа, въвеждане на упражнения, определена идеология, кога да се работи за техника, тактика, кондиция и т.н. е нещо съвсем различно."

Борис Станков определи най-големия проблем в българския футбол в момента.

"Мъчно ми е за националния отбор. Повечето от тези футболисти са минали през юношеските формации и са израснали пред мен. Те нямат никаква вина за това, което се случва. Най-големият проблем е, че не създаваме достатъчно условия, нямаме стратегия в детско-юношеския футбол. Имам наблюдение повече от 15 години. Занимавам се с мениджмънт в спорта и администрация. Има още един голям проблем в детския ни футбол и това са родителите. Трябва да се въведат строги правила за тях и те да се спазват. Сега хората по трибуните обиждат, псуват, те са треньори, дават наставления, съдии са, а това е много вредно за малките. Бях писал скоро пост как са решили в Румъния този въпрос. Дава се черен картон на родителите по трибуните, което е чудесна практика", сподели още Борис Станков за "Спортен Таралеж".

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