Атлетико Мадрид нанесе първа загуба на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига

Атлетико Мадрид победи Манчестър Юнайтед с 2:0 в големия сблъсък от вечерта в Шампионската лига. „Дюшекчиите" бяха по-добрият отбор и успяха да спечелят с по един гол във всяко от двете полувремена. Загубата е първа за Юнайтед, след като в първия кръг победи Сабах с 4:0.

Мачът започна с гол от съблекалнята за домакините в 50-ата секунда. Алекс Баена бе изведен на скорост и нахлу в наказателното поле, където смени посоката и подаде към нахлуващия Пабло Бариос. Осмицата стреля с десния крак и прати топката под шпагатите на двама футболисти на Ман Юнайтед - 1:0 за Атлетико.

Атлетико Мадрид имаше златен шанс да удвои аванса си при пряк свободен удар в 26-ата минута, когато Алехандро Грималдо стреля чудесно, но топката уцели дясната греда. В 44-ата минута испанците вкараха втори гол чрез Джони Кардосо, но той бе отменен заради игра с ръка на Маркос Йоренте.

В 73-ата минута Лени Йоро задържа измъкващия се сам срещу вратата Джонатан Дейвид, който продължи топката към Адемола Луукман, но той стреля много слабо право в Сен Ламенс. Ситуацията между Йоро и Дейвид бе прегледана на ВАР-монитора от Глен Ниберг, който реши да покаже директен червен картон на Йоро.

Численото предимство даде резултат в 79-ата минута, когато Алехандро Грималдо пусна разсичащ защитата пас за Дейвид. Той стреля, Ламенс спаси, но притичалият Лукман вкара при добавката за 2:0 в полза на Атлетико Мадрид!

В драматичен двубой, Байерн направи 3:3 като гост с норвежкия Викинг. Домакините водеха с 2:0 на почивката, но допуснаха пълрн обрат. Въпреки това намериха сили да изравнят в 90-ата минута, след като от 74-ата играха с човек повече заради червен картон на Майкъл Олисе.