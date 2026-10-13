Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке няма да играе в тазвечершния мач с Манчестър Юнайтед от Шампионската лига, обявиха от испанския клуб. Тази сутрин той е загубил майка си - доня Ана Меродио Борха. В нейна памет срещата на стадион „Метрополитано" ще започне с минута мълчание.

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Статистиката е на страната на Атлетико Мадрид, който няма загуба срещу Манчестър Юнайтед. Двата отбора са играли четири пъти един срещу друг в европейските клубни турнири, а резултатът е две победи за „дюшекчиите" и две равенства.

Манчестър Юнайтед се справя зле от началото на сезона във Висшата лига, но тръгна убедително в Шампионската лига. „Червените дяволи" разбиха дебютанта в турнира Сабах с 4:0 на „Олд Трафорд". Атлетико Мадрид имаше далеч по-трудна задача на „Анфийлд" като гост на Ливърпул и загуби с 1:2.