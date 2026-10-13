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Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид
БТА

Коке загуби майка си часове преди мача срещу Манчестър Юнайтед

Капитанът на Атлетико Мадрид Коке няма да играе в тазвечершния мач с Манчестър Юнайтед от Шампионската лига, обявиха от испанския клуб. Тази сутрин той е загубил майка си - доня Ана Меродио Борха. В нейна памет срещата на стадион „Метрополитано" ще започне с минута мълчание.

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Статистиката е на страната на Атлетико Мадрид, който няма загуба срещу Манчестър Юнайтед. Двата отбора са играли четири пъти един срещу друг в европейските клубни турнири, а резултатът е две победи за „дюшекчиите" и две равенства. 

Манчестър Юнайтед се справя зле от началото на сезона във Висшата лига, но тръгна убедително в Шампионската лига. „Червените дяволи" разбиха дебютанта в турнира Сабах с 4:0 на „Олд Трафорд". Атлетико Мадрид имаше далеч по-трудна задача на „Анфийлд" като гост на Ливърпул и загуби с 1:2.

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