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Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига
БТА

Спортинг записа втори пореден успех в основната фаза на турнира

Азербайджанският Сабах записа историческа първа победа в основната фаза на Шампионската лига. Това стана срещу чешкия първенец Славия Прага с 2:0 на стадион „Олимпийски" в столицата Баку. Сабах не може да домакинства на собствения си стадион в Масазър, защото не отговаря на необходимите критерии.

Все пак тимът на бившия треньор на Лудогорец Валдас Дамбраускас показа по-голямо желание за победа и успя да я постигне с голове през второто полувреме. Точни бяха Кахим Парис (49') и Джой-Ланс Микелс (88'). В първия кръг Сабах загуби тежко от Манчестър Юнайед на „Олд Трафорд" с 0:4.

Само преди една година Сабах загуби от Левски (0:1 и 0:2) в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Оттогава обаче „совите" станаха шампиони на Азербайджан и този сезон достигнаха до основната фаза на Шампионската лига.

В другия ранен мач от вечерта, Спортинг записа втора поредна победа в турнира. „Лъвовете" надделяха като гост на френския Ланс също с 2:0. Головете за португалците реализираха Луис Суарес (22') и Иса Думбиа (74').   

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