Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Украински гражданин е задържан в германската провинция Бранденбург по подозрение, че е събирал поверителна информация за руските разузнавателни служби, съобщиха германските федерални прокурори, цитирани от Ройтерс.

Мъжът, идентифициран като Вадим Е., е поддържал връзка с руските специални служби чрез посредник най-малко от юли миналата година, посочват разследващите.

Според прокуратурата заподозреният е събирал чувствителни данни, свързани с отбраната, включително за производството на бронирани машини, боеприпаси и експлозиви. Информацията е обхващала също военнослужещи и военни обекти, които имат значение за укрепването на източния фланг на НАТО.

Част от данните са били достъпни от публични източници, но друга информация е получавана от служители в европейската отбранителна промишленост, твърдят прокурорите.

Очаква се задържаният да бъде изправен пред разследващ съдия във Федералния съд на Германия, който трябва да реши дали да остане в предварителния арест.

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира случая по време на посещението си в Черна гора. Той заяви, че не е изненадан от поредното разкритие на предполагаема руска шпионска дейност и предупреди, че е възможно да има и други подобни случаи.

„Германия е обект на интензивна шпионска дейност. В този смисъл разкриването на този случай е успех“, посочи Мерц на пресконференция. Той подчерта, че активността на руските разузнавателни служби в страната остава на високо равнище.

Арестът идва на фона на засилените опасения в Германия за шпионаж и саботажи, приписвани на Русия. Германия е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна, а след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. в страната неколкократно бяха задържани хора по подозрение в шпионаж в полза на Москва, отбелязва ДПА.

През август в близост до украински товарен самолет на летището в Лайпциг беше открит дрон, за който се съобщава, че е бил зареден с експлозиви. Тогава Берлин обвини Русия за предполагаемото участие в инцидента, но Москва отхвърли обвиненията.