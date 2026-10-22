Новини
Търси
Подкаст
Свят

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия
АР/БТА

Мъжът, идентифициран като Вадим Е., е поддържал връзка с руските специални служби чрез посредник най-малко от юли миналата година

Украински гражданин е задържан в германската провинция Бранденбург по подозрение, че е събирал поверителна информация за руските разузнавателни служби, съобщиха германските федерални прокурори, цитирани от Ройтерс.

Мъжът, идентифициран като Вадим Е., е поддържал връзка с руските специални служби чрез посредник най-малко от юли миналата година, посочват разследващите.

Според прокуратурата заподозреният е събирал чувствителни данни, свързани с отбраната, включително за производството на бронирани машини, боеприпаси и експлозиви. Информацията е обхващала също военнослужещи и военни обекти, които имат значение за укрепването на източния фланг на НАТО.

Част от данните са били достъпни от публични източници, но друга информация е получавана от служители в европейската отбранителна промишленост, твърдят прокурорите.

Очаква се задържаният да бъде изправен пред разследващ съдия във Федералния съд на Германия, който трябва да реши дали да остане в предварителния арест.

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира случая по време на посещението си в Черна гора. Той заяви, че не е изненадан от поредното разкритие на предполагаема руска шпионска дейност и предупреди, че е възможно да има и други подобни случаи.

„Германия е обект на интензивна шпионска дейност. В този смисъл разкриването на този случай е успех“, посочи Мерц на пресконференция. Той подчерта, че активността на руските разузнавателни служби в страната остава на високо равнище.

Арестът идва на фона на засилените опасения в Германия за шпионаж и саботажи, приписвани на Русия. Германия е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна, а след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. в страната неколкократно бяха задържани хора по подозрение в шпионаж в полза на Москва, отбелязва ДПА.

През август в близост до украински товарен самолет на летището в Лайпциг беше открит дрон, за който се съобщава, че е бил зареден с експлозиви. Тогава Берлин обвини Русия за предполагаемото участие в инцидента, но Москва отхвърли обвиненията.

Още по темата

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Германия и Португалия потвърдиха подкрепата си за Украйна

Германия и Португалия потвърдиха подкрепата си за Украйна

Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон

Мерц обяви 1,3 млрд. евро за Украйна на 5 км от взрив на дрон

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Украинец е арестуван в Германия по подозрение в шпионаж за Русия

Украинец е арестуван в Германия по подозрение в шпионаж за Русия

Руски представител: Взривените газопроводи „Северен поток“ ще заработят отново

Руски представител: Взривените газопроводи „Северен поток“ ще заработят отново

Южна Корея не засече новото тактическо оръжие, което Северна Корея обяви, че разполага по границата

Южна Корея не засече новото тактическо оръжие, което Северна Корея обяви, че разполага по границата

Водещи

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

Прокуратурата оспорва предсрочното освобождаване на убиеца на Милен Цветков

  • Преди 2 минути
Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

Мерц призова за ускорено сближаване на Западните Балкани с ЕС

  • Преди 7 минути
Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Ново дело за "Баба Алино": Оспорват заповедта за спиране на строителството

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

Реал Мадрид прекратява бойкота на „Златната топка“

  • Преди 14 минути
Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

Ерол Мюмюн след задържането му: Болното ми дете стана свидетел на полицейското насилие вкъщи

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

30-годишен мъж влиза в затвора за марихуана на стойност над 81 000 евро

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

  • Преди 32 минути
Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Разкриха схема с фалшиви автобусни билети в Русенско

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Двама шофьори отиват на съд за катастрофата с майка и бебе в Русе

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Протест в Бургас след ареста на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

Радев пред американския бизнес: Силната икономика е ключова за сигурността и стабилността

  • Преди 47 минути
Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Германия арестува украинец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

  • Преди 56 минути
Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Разследват обществени поръчки в Сунгурларе, проверяват връзка с фирма "Вера Строй", заяви главен експерт в общината

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

Рио Фърдинанд разкъса Манчестър Юнайтед след разгрома от Комо

  • Преди 59 минути