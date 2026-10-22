Академичната общност алармира: Един учебник за всички е стъпка към диктатура

Академични преподаватели се обявяват против предложението на премиера Румен Радев да има само по един учебник по български език и литература, история и цивилизации.

"Предложението да има само по един учебник по български език и литература българска история буди сериозни притеснения и напомня за връщане към стари практики".

Това коментира пред ТАРАЛЕЖ доц. д-р Светослав Живков от катедра „История на България“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Според него не са налице достатъчно убедителни аргументи за премахването на възможността учителите да избират между различни одобрени учебници.

Темата беше поставена от премиера Румен Радев на 15 септември, при откриването на новата учебна година в село Раковица, община Макреш. Тогава той заяви, че новият образователен модел трябва да разчита на един учебник по български език и литература, българска история и география. Радев обвърза идеята с усилията за повишаване на качеството на образованието, равния достъп до знания и изграждането на ученици, които познават историята и цивилизации на страната си. Премиерът посочи, че министърът на образованието проф. Георги Вълчев се е ангажирал с реализирането на тази промяна.

Според доц. д-р Светослав Живков всички одобрени учебници се изготвят по утвърдени учебни програми. Затова наличието на няколко учебника по един предмет не означава непременно, че между тях има съществени разминавания в задължителното учебно съдържание.

"Различията са предимно в начина, по който материалът се представя, структурира и обяснява на учениците. Именно това дава възможност на преподавателите да подбират подхода, който най-добре отговаря на нуждите на техните класове".

Живков предупреди, че въвеждането на един-единствен учебник може да ограничи конкуренцията между издателствата и да създаде предпоставки за корупционни практики.

Според него подобна промяна не бива да се предприема без сериозен обществен и експертен дебат, който да покаже какви конкретни проблеми в образователната система ще бъдат решени и какви биха били последиците.

Представители на академичната общност са подготвили отворено писмо до министър-председателя Румен Радев и други държавни институции. В него те ще призоват за реакция срещу намерението за въвеждане на един учебник по основните предмети.

По думите на Живков писмото е подкрепено от представители на университетите и научната общност, сред които професори, доценти и асистенти, както и специалисти от области като археологията и етнологията.

„Разчитаме най-вече на нашата експертиза и на нашата дума и тежест в академичния свят“.

Той подчертава, че учените разчитат на професионалната си компетентност и на аргументите си, а не на политическо влияние.

Очаква се в следващите дни писмото да бъде внесено официално, като ще бъде потърсена и среща с премиера.

От академичната общност се надяват предложението да бъде внимателно обсъдено, преди да се пристъпи към конкретни действия.

"Въпросът не е само колко учебника трябва да има, а как да се гарантират качествено образование, научна достоверност и възможност за професионален избор от страна на учителите".

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