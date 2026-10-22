Иран съобщи за седем поразени петролни танкера в Ормузкия проток

Седем петролни танкера са били повредени или са се запалили през нощта в Ормузкия проток при ирански удари или след попадане на морски мини, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес. Агенцията уточнява, че не е успяла да потвърди независимо информацията.

Големият брой засегнати плавателни съдове идва на фона на нарастващото напрежение в региона и опасенията, че военните действия между Иран, САЩ и Израел могат да се възобновят с пълна сила.

Ситуацията се усложнява и от предстоящите политически събития. В Израел на 27 октомври ще се проведат парламентарни избори, които могат да сложат край на управлението на премиера Бенямин Нетаняху. Междувременно на 3 ноември в САЩ предстоят междинни избори за Конгреса, а поскъпването на горивата заради войната предизвиква недоволство сред избирателите.

Според Дани Цитринович, изследовател в Института за изследване на националната сигурност към университета в Тел Авив и бивш служител на израелските разузнавателни служби, съществува сериозен риск от нови израелски удари срещу Иран. Той смята, че евентуална убедителна победа на Нетаняху на изборите би увеличила вероятността от подобен сценарий. Експертът критикува липсата на промяна в израелската стратегия спрямо Техеран и предупреди за опасност от нова ескалация.

Информацията за инцидентите с танкерите беше разпространена от иранската държавна телевизия, която се позова на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). В изявлението си елитното военно формирование отправи предупреждение към Вашингтон, че ще атакува американски военни бази в региона, ако САЩ продължат да подпомагат преминаването на търговски кораби през протока.

Иранските власти не съобщиха за жертви при последните инциденти. Британската организация за морски търговски операции също не е публикувала данни за тези конкретни атаки, макар по-рано да е сигнализирала, че някои корабни компании избягват да докладват за подобни случаи.

Техеран продължава да заявява, че контролира Ормузкия проток — стратегически морски маршрут, през който преди началото на войната преминаваше значителна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Контролът върху водния път е важен инструмент за натиск в преговорите със САЩ за прекратяване на конфликта.

Според данни на Британската организация за морски търговски операции през октомври са регистрирани най-много нападения срещу търговски кораби след отслабването на интензивните атаки през март.

Въпреки заплахите и военната ескалация иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му остава готова за дипломатически преговори, но същевременно ще продължи да се защитава.

През последните дни иранските власти дадоха сигнали, че могат да разширят обхвата на потенциалните си цели, включително към инфраструктурни обекти като подводни комуникационни кабели и центрове за данни.

Междувременно САЩ изпращат допълнителни военни сили в Близкия изток, сред които трети самолетоносач и хиляди военнослужещи. Според Асошиейтед прес американското военно присъствие в региона се очаква да достигне мащаби, невиждани от десетилетия.