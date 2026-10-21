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Снаряд е поразил танкер край Ормузкия проток

Снаряд е поразил танкер край Ормузкия проток
АП/БТА

Всички членове на екипажа са в безопасност

Танкер е бил поразен от снаряд с неустановен произход на 11 морски мили западно от оманския град Буха, разположен край Ормузкия проток. Това съобщи Британската служба за морски търговски операции, цитирана от Ройтерс. 

Вследствие на удара на борда е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Танкерът е пуснал котва, а всички членове на екипажа са в безопасност, уточни службата.

Таралеж припомня, че това е поредният инцидент с танкери в региона. Вчера други два петролни такива са се запалили и са преустановили движението си южно от Ормузкия проток, след като са попаднали на ирански мини. Информацията бе разпространена от иранските държавни медии, които обаче не уточниха кога точно са станали инцидентите.

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