ЕС ще натисне Канада и Великобритания за повече средства за Украйна

ЕС се готви да се опита да убеди Канада и Обединеното кралство да увеличат подкрепата си за Украйна като част от усилията за запълване на финансовата дупка от 70 милиарда евро, с която Киев ще се сблъска следващата година, предаде POLITICO.

Срещата на върха ЕС-Канада на 29-30 октомври и срещата на върха ЕС-Великобритания на 20 ноември ще дадат шанс на Брюксел да защити позицията си на най-високо ниво. С нарастващите финансови нужди на Киев и несигурната подкрепа на САЩ Брюксел все повече се обръща към съюзници извън ЕС за по-голям принос, заявиха пред POLITICO петима служители на ЕС, включително двама от Европейската комисия, и двама дипломати от ЕС.

ЕС и неговите страни членки осигуряват 80 процента от външната помощ на Украйна, заяви в петък председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. "Спешно се нуждаем от други партньори, които да се включат."

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви пред Европейския парламент в сряда сутринта, че "международните партньори трябва да засилят и увеличат финансовата подкрепа за Украйна".

ЕС се ангажира със заем от 90 милиарда евро за 2026 и 2027 г., предназначен да покрие около две трети от нуждите на Украйна. Брюксел очакваше други партньори - включително Канада, Япония, Южна Корея, Австралия и Норвегия - да предоставят още 45 милиарда евро, но голяма част от тези пари пристигат бавно, тъй като други правителства все още не са потвърдили или разпределили очакваната от Брюксел подкрепа.

Въпреки че призивите за помощ на Украйна да се защити не са нови, прогнозираната сметка за 2027 г. нараства, тъй като Русия засилва нападенията си, войната между САЩ и Израел с Иран увеличава разходите, а Вашингтон се измества към позиции, по-благоприятни за Москва, оставяйки Европа и други съюзници да поемат по-голямата част от разходите за поддържане на Киев на повърхността.

Брюксел е на път към преговори за по-тесни икономически и отбранителни връзки с Лондон и Отава. Дипломати и служители на ЕС заявиха, че не очакват официално споразумение, но че подкрепата за Киев от партньорите на ЕС вероятно ще оформи политическия климат около разговорите. Подобно на други източници в тази статия, те получиха анонимност, за да говорят за чувствителната дипломация.

ЕС също така повдигна въпроса за финансовите нужди на Украйна за 2027 г. на срещи на Международния валутен фонд, Г-7 и Г-20, както и със страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

"По време на срещите ми в Банкок необходимостта от осигуряване на финансова подкрепа за Украйна през 2027 г. беше важна тема", каза пред POLITICO европейският комисар по икономика Валдис Домбровскис, визирайки срещите на МВФ и Групата на Световната банка от миналата седмица. Той каза, че е призовал за "широко споделяне на тежестта и е подчертал важността на международните партньори, всеки от които да изпълнява своята роля, докато Украйна продължава да се бори с руската агресия".

Всички служители и дипломати на ЕС подчертаха, че натискът не е критика към Обединеното кралство или Канада, които са силни поддръжници на Украйна. Въпросът, казаха те, е, че нуждите на Киев са нараснали.

Обединеното кралство заявява, че е отпуснало общо 25 милиарда британски лири за Украйна, а Канада е обещала еквивалента на 5,4 милиарда евро военна помощ и 8,2 милиарда евро пряка финансова подкрепа.

ЕС и неговите страни членки заявяват, че са допринесли с над 231 милиарда евро след пълномащабното нахлуване на Русия, включително военна помощ, бюджетна подкрепа и гаранции, подкрепа за украинците, настанени в блока, и приходи от обездвижени руски активи - сума, която един висш дипломат от ЕС определи като вече "надхвърляща очакванията".

Служител на Комисията заяви, че начинът за посрещане на финансовите нужди на Украйна се е превърнал в "централна дискусия на всяка среща" с партньори, подкрепящи Киев.

Натискът за осигуряване на финансовите нужди на Украйна идва в момент, когато подкрепата за Киев ще бъде поставена на изпитание в поредица от избори в Европа следващата година. Във Франция крайнодясната лидерка Марин льо Пен обеща да прекрати помощта, ако бъде избрана за президент през 2027 г., докато в Италия премиерът Джорджия Мелони е изправена пред предизвикателство от страна на приятелски настроения към Русия Роберто Ваначи преди изборите догодина.

Предстоящите гласувания, съчетани с непредсказуемостта на подкрепата на Вашингтон за Киев, означават, че европейските страни трябва да погледнат отвъд собствените си бюджети, каза висшият дипломат. "Трябва да мислим все по-обширно."

ЕС също така настоятелно призовава украинското правителство да осигури повече подкрепа от страни извън ЕС. "Това е първата следваща стъпка, която те трябва да осигурят от своите партньори", каза служителят на Комисията.

Посланиците на ЕС ще обсъдят предстоящите срещи на върха между Канада и Обединеното кралство утре, като се очаква финансирането за Украйна да бъде част от дискусиите, съобщиха двамата дипломати.

Брюксел, "без да сочи с пръст", иска да използва подготовката за срещите, за да настоява за по-широка подкрепа, каза висшият дипломат. Но ЕС "няма да се прави на Тръмп" и изрично да обвързва благоприятното третиране с приноса към Украйна, добавиха те.

Комисията не е посочила какво ще поиска от партньорите или как евентуално искане може да се свърже с търговските и отбранителните преговори. Дипломатът заяви, че ЕС все още трябва да определи "колко ще се отрази на свързването на тези точки".

В речта си за състоянието на Съюза миналия месец фон дер Лайен предложи Канада да стане първият "асоцииран член" на ЕС. Срещата на върха през октомври в Монреал е възможност за развитие на идеята.

Отава ще участва в програмата SAFE на ЕС, която финансира съвместни обществени поръчки в областта на отбраната, предоставяйки на канадските компании преференциален достъп до договори, финансирани по SAFE. По-тясното сътрудничество в областта на отбраната и достъпът до промишлеността биха могли да бъдат част от по-широкия разговор за подкрепа на Киев, каза един от дипломатите.

В изявление пред POLITICO Катрин Серио, говорител на Тайния съвет на Канада, заяви, че Отава "е и е била непоколебим поддръжник на Украйна", като Канада е отпуснала близо 26 милиарда канадски долара за военна, финансова и хуманитарна помощ.

"Канада продължава да подкрепя Украйна и остава ангажирана с международните партньори по отношение на нуждите на Украйна", каза Серьо.

Очаква се срещата на върха в Обединеното кралство да даде тласък на обещаното от премиера Анди Бърнам пренареждане на отношенията с блока, включително споразумения за младежка мобилност, храни и търговия с емисии. Бърнам заяви, че статуквото "не е достатъчно добро" и иска Великобритания да се приближи до ЕС.

Лондон иска британските компании да се считат за европейски съгласно предложения Закон за индустриалния ускорител, който би дал предимство на стоки, произведени в Европа, при обществени поръчки и индустриална подкрепа. Британски представители се опасяват, че британските фирми биха могли да загубят въпреки тесните връзки между британските и европейските вериги за доставки.

Трима британски представители заявиха във вторник, че не са чували за искане към Великобритания да предостави повече подкрепа на Украйна в замяна на това нейните компании да отговарят на условията по закона. Четвърти представител на ЕС заяви, че се очаква Украйна да бъде включена в декларацията от срещата на върха с Обединеното кралство, но че това ще отразява усилията на двете страни да помогнат на Киев, а не искане на Брюксел за повече подкрепа.

ЕС също така оказва натиск върху Япония да увеличи вноските си, като един висш служител на ЕС заяви, че страната изостава през 2026 г. Човек, запознат с позицията на Токио, отхвърли идеята, че Япония не поема тежестта на удара, заявявайки, че Токио вече е предоставило около 20 милиарда долара подкрепа на Киев, но може да има място за повече, ако Украйна го поиска.

Токио също така търси гаранции, че японските компании ще запазят достъпа си до пазара на ЕС след опасения, че преференциите "Произведено в Европа" по Закона за индустриалния ускорител биха могли да поставят фирмите в неизгодно положение.

Мисията на Япония към ЕС не отговори на искането за коментар.

Австралия твърди, че все още не е получила искане за повече финансиране за Украйна за 2027 г. Канбера вероятно е по-надолу в списъка, ако изобщо е в него, тъй като нейният премиер и външен министър се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски на Общото събрание на ООН миналия месец и обявиха допълнително финансиране и споразумение за сигурност, съобщи австралийски служител.

Източник: POLITICO