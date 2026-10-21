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Икономика

ЕК с план за защита на единния пазар от евтиния внос

ЕК с план за защита на единния пазар от евтиния внос
АП/БТА

Това стана ясно от думите на председателя на комисията Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия ще предложи нови мерки за защита на Европейския съюз от нелоялна конкуренция от евтини вносни стоки. Това заяви в сряда председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана по Ройтерс.

Нов инструмент трябва да позволи на държавите членки незабавно да ограничат достъпа до единния пазар, когато притокът на евтин внос застрашава европейските индустрии, посочи тя в реч пред Европейския парламент. Конкурентоспособността зависи от това нашите компании да могат да се състезават при честни условия в световен мащаб, допълни Фон дер Лайен.

Тя отбеляза още, че Комисията ще предложи и пакет за солидарност, който да подпомогне държавите, изправени пред специфични търговски заплахи. В свят, където икономическата мощ все повече се използва като оръжие, Европа трябва да използва своята икономическа сила, за да защити интересите си заедно, подчерта председателят на ЕК.

Както Таралеж информира по-рано днес, ЕС също така се опита да убеди Канада и Обединеното кралство да увеличат подкрепата си за Украйна като част от усилията за запълване на финансовата дупка от 70 милиарда евро, с която Киев ще се сблъска следващата година.

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